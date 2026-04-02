Henk de Jong begrijpt de woorden van Valentijn Driessen over de aankomende trainerssituatie van SC Cambuur in het nieuwe seizoen, zo zegt hij tegenover Sander Kamphof van FCUpdate. Driessen liet maandag weten dat hij weinig vertrouwen heeft in de nieuwe trainer van Cambuur, mede door de heldenstatus van De Jong bij de club.

De Jong leidde Cambuur een week geleden officieel terug naar de Eredivisie. Zijn ploeg won met 2-4 op bezoek bij FC Emmen, waardoor promotie een feit was. Niet veel later maakte de Friese trainer bekend een stap terug te doen. Volgend seizoen maakt hij plaats voor een nieuwe eindverantwoordelijke, terwijl hij zelf een nieuwe rol als assistent-trainer krijgt. Dit heeft voornamelijk te maken met zijn thuissituatie.

Maandag liet Driessen zijn licht schijnen over de beslissing van De Jong. “Dat is natuurlijk dodelijk voor degene die het gaat overnemen. Hij is nú al verloren", sprak de Telegraaf-journalist. "Waarom geen hoofdtrainer? Stap dan gewoon terug, geef die volgende trainer alle ruimte om Cambuur gewoon in de Eredivisie te houden. Maar ga er niet bij zitten. Dat vond ik een hele slechte beslissing. Ook van het bestuur, dat ze dat willen”, zei hij in de rubriek In de Wandelgangen.

Henk de Jong reageert op kritiek Driessen: ‘De nieuwe trainer hoeft niet bang te zijn’

“Ik snap wat Valentijn zegt. Valentijn is altijd zwart-wit, maar ik ga een andere functie invullen dan eerste of tweede assistent. Ik kom ook niet terug als trainer van Cambuur, dat is klaar. Ik krijg de rol om de trainer te helpen wanneer hij wil. Voor de rest niet meer. Daar heb ik ook zin in”, zegt De Jong, die aangeeft dat hij ook betrokken wil gaan zijn binnen de sponsor- en scoutingafdeling.

“De trainer hoeft niet bang te zijn. Nogmaals: Valentijn is altijd heel direct. Hij is ooit bij mij thuis geweest en ik vind het een hartstikke leuke man. Ik snap hem wel, maar wij moeten gewoon bewijzen dat het niet zo is", gaat De Jong verder.

“Er komt druk op de trainer”, stelt de succesvolle coach. “Want als je trainer van Cambuur bent, moet je goede schouders hebben. Er komt heel veel druk op je schouders, en daar proberen we hem bij te helpen. De supporters zullen heus wel een keer mijn naam scanderen, maar daar moet de trainer zich niets van aantrekken. Gewoon lekker werken en zijn ding doen.”

Inmiddels is bekend dat Johan Plat hoogstwaarschijnlijk de nieuwe hoofdtrainer van Cambuur gaat worden. De Jong liet in hetzelfde interview met FCUpdate zijn mening horen over Plat.