Bizarre beelden: woeste Danny Buijs scheldt bijna halve minuut lang

4 april 2026, 20:28   Bijgewerkt: 20:38
Danny Buijs langs de lijn bij wedstrijd van Fortuna Sittard
Foto: © Imago
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Danny Buijs zorgt zaterdagavond voor ophef tijdens de wedstrijd tussen AZ en Fortuna Sittard. De trainer van Fortuna zag zijn ploeg slecht uit de startblokken komen, wat binnen een kwartier al resulteerde in een 2-0 achterstand. In de 36ste minuut ontsteekt de gepassioneerde coach dan ook in woede langs de zijlijn. Dat Buijs zo gefrustreerd was, kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Voor de wedstrijd vertelde hij bij ESPN al over de grote problemen binnen zijn selectie.

Het ging zaterdagavond al snel fout voor Fortuna Sittard in Alkmaar. De ploeg van Buijs speelde een heel slecht eerste halfuur en creëerde zelf helemaal niets. AZ was veel sterker. Al na elf minuten scoorde Mexx Meerdink de 1-0. Een paar minuten later maakte Sven Mijnans er zelfs al 2-0 van. Na 35 minuten kon Buijs zich niet meer inhouden. De trainer ging langs de zijlijn helemaal door het lint. Een halve minuut lang stond hij te schelden en te schreeuwen naar zijn spelers over alles wat er misging. Fortuna leek de controle over de wedstrijd helemaal kwijt te zijn.

Dat Buijs zo boos was, had waarschijnlijk ook te maken met de moeizame week voorafgaand aan de wedstrijd. Voor het duel sprak hij met ESPN. Daar vertelde hij dat hij te weinig fitte spelers heeft. Met een beetje cynisme zei hij over zijn opstelling: "Als je minder keuze hebt, is het makkelijker om een elftal te maken." Het tekort aan spelers was deze week zelfs op de training een groot probleem. "Ik sta heel vaak op het trainingsveld, maar bij de laatste partijvorm deed ik nu zelf maar even mee", vertelde Buijs eerlijk. "Normaal hebben we daar achttien veldspelers voor nodig. Nu hadden we er maar zeventien en drie keepers."

Toch wilde Buijs voor de aftrap niet te veel klagen over het niveau van zijn team. "We hebben nog steeds prima kwaliteit over en ook genoeg kwaliteit op de bank", zei de trainer. Maar hij wees wel op een lastig probleem: "We hebben alleen geen linksbuiten. Het heeft dan ook geen zin om daar zomaar andere spelers neer te zetten."

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • 4 apr. 22:55
Leonne Stentler: 'NEC gaat Feyenoord helemaal opvreten'

  • Gisteren, 19:38
Robin van Persie beklaagt zich over arbitrage: 'Was de VAR er wel?'

  • Gisteren, 17:38
Familie van Eric Meijers?

Familie van Eric Meijers?

AZ - Fortuna

AZ
2 - 0
Fortuna Sittard
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Danny Buijs

Danny Buijs
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (21 jun. 1982)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Groningen
29
5
41
11
Go Ahead
29
5
35
12
Fortuna
29
-11
35
13
PEC
29
-20
33
14
Volendam
29
-18
28

