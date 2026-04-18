Bruno Fernandes laat zich openlijk uit over 'ruzie' met Mitchell van der Gaag

18 april 2026, 06:55
Foto van Manchester United-aanvoerder Bruno Fernandes die zijn armen wanhopig spreidt
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Bruno Fernandes heeft tegenover The Telegraph bevestigd dat het er op de training van Manchester United regelmatig stevig aan toegaat. De aanvoerder geeft toe dat zijn fanatieke houding in het verleden meermaals leidde tot discussies met voormalig assistent Mitchell van der Gaag.

Van der Gaag fungeerde tussen 2022 en 2024 als rechterhand van ex-United-trainer Erik ten Hag. In die periode lag de Nederlander regelmatig in de clinch met sterspeler Bruno Fernandes, zo geeft de Portugees toe. Volgens de middenvelder ging het vaak om kleine momenten, bijvoorbeeld een controversiële beslissing rond buitenspel.

“Ik heb vaak ruzie met hem gehad om dat soort dingen”, maakt Fernandes duidelijk. “Maar mensen wisten dat het niet verkeerd bedoeld was. Ik wil gewoon winnen. Als ik dat niet laat zien op de training, dan zakt de intensiteit bij anderen waarschijnlijk ook wat weg”, legt hij uit.

“Soms moet ik degene zijn die energie brengt en zich laat horen, zodat anderen beter gaan spelen”, sluit de middenvelder af. Volgens Fernandes is er na het vertrek van de technische staf weinig veranderd aan zijn houding. Onder leiding van Michael Carrick is de Portugees bovendien weer in vorm. Afgelopen zondag verbrak hij het record van David Beckham voor de meeste assists in één seizoen. De teller van de Portugees staat na het duel met Aston Villa op zestien.

Bruno Fernandes

Bruno Fernandes
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 31 jaar (8 sep. 1994)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
29
8
2024/2025
Man Utd
36
8
2023/2024
Man Utd
35
10
2022/2023
Man Utd
37
8

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
32
38
70
2
Man City
31
35
64
3
Man Utd
32
12
55
4
Aston Villa
32
5
55
5
Liverpool
32
10
52

