Dit is de vermoedelijke opstelling van Feyenoord tegen FC Volendam

5 april 2026, 08:25   Bijgewerkt: 08:51
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De jacht op Champions League-voetbal nadert zijn ontknoping voor Feyenoord. Trainer Robin van Persie sprak vrijdag al van ‘zes finales’, te beginnen met het uitduel tegen FC Volendam. In dit artikel vind je de verwachte opstelling voor de wedstrijd die zondag om 14.30 uur begint.

Van Persie beloont uitblinker

Van Persie kampt het hele seizoen al met de nodige blessures. “Ik wil spelers het liefst beoordelen op basis van hoe ze trainen, spelen en invallen. Op te veel posities heb ik die luxe op dit moment niet. Dat is wel het doel, want dat versterkt het team. Wij kijken naar de beste elf voor de ‘finale’ van zondag", zei de trainer.

Op de rechtsbackpositie hakt Van Persie een duidelijke knoop door. Jordan Lotomba lijkt zijn basisplaats te behouden, ondanks de terugkeer van Mats Deijl na een schorsing. Lotomba wordt beloond nadat hij een goede indruk achterliet tegen Ajax. Achterin worden sowieso geen wijzigingen verwacht. Timon Wellenreuther staat onder de lat, met Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe centraal. Jordan Bos completeert de defensie aan de linkerkant.

Aanval opnieuw puzzel: Borges lijkt zeker

Voorin liggen de grootste vraagstukken. Anis Hadj Moussa is nog altijd een twijfelgeval na zijn blessure tegen Ajax. Hoewel hij weer meetraint, lijkt een basisplaats te vroeg te komen.

Daarom schuift Gonçalo Borges naar voren als meest logische optie op rechts. Van Persie ziet in hem een speler die beter tot zijn recht komt op die flank. Op links krijgt Raheem Sterling opnieuw de kans, ondanks kritische geluiden over zijn vorm. In de spits blijft Ayase Ueda de vaste waarde.

Op het middenveld kiest Van Persie voor stabiliteit met Oussama Targhalline, Luciano Valente en Jakub Moder. Het trio keerde fit terug van interlandverplichtingen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Valente, Moder; Borges, Ueda, Sterling.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Volendam - Feyenoord

FC Volendam
0 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

