Robin van Persie is laaiend enthousiast over de prestaties van op het trainingsveld van Feyenoord. De 34-jarige Oostenrijker kwam door aanhoudend blessureleed het hele seizoen nog geen minuut in actie, waardoor Feyenoord besloot om het contract van de ervaren centrale verdediger formeel op te zeggen.

Feyenoord nam Trauner in de zomer van 2021 voor een relatief bescheiden transfersom van zo'n 1,5 miljoen euro over van LASK Linz in zijn vaderland. Sindsdien speelde hij 132 officiële wedstrijden namens de Rotterdammers. In zijn debuutjaar, onder trainer Arne Slot, haalde Trauner met Feyenoord de finale van de Conference League, waarin AS Roma nipt te sterk was. Een jaar later vierde hij de landstitel, waarna hij in 2024 de KNVB Beker toevoegde aan zijn prijzenkast.

Anderhalf jaar geleden vertrok Slot en werd Brian Priske aangesteld als zijn opvolger. Trauner kwakkelde in het seizoen 2024/25 vervolgens veelvuldig met blessures, maar was in de tweede seizoenshelft - waarin Van Persie als opvolger van de ontslagen Priske naar Rotterdam-Zuid kwam - veelvuldig basisspeler. Dit seizoen speelde hij echter nog geen enkele minuut, Feyenoord liet Trauner dan ook weten dat het zijn aflopende contract formeel opzegt. Een langer verblijf is echter niet uitgesloten, volgens het Algemeen Dagblad bestaat de mogelijkheid nog steeds dat beide partijen alsnog tot overeenstemming komen over een nieuwe verbintenis.

Van Persie krijgt vrijdag de vraag voorgelegd of Trauner zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord inmiddels gespeeld heeft en hoe hij kijkt naar de toekomst van de verdediger. "Gernot traint de afgelopen periode af en toe mee, ook met de groep", vertelt de trainer. "De keren dat hij meetraint, word ik daar wel écht heel blij van. Het is echt een klasbak", aldus Van Persie. "Hij werkt er ook heel hard voor, we zullen gaan kijken waar dat toe leidt, de aankomende periode en ook richting volgend seizoen. Maar ik ben vooral blij dat ik hem nu af en toe weer op het veld zie. Het is wel heel bijzonder, dat je er zó lang uit bent geweest, dat je dan meetraint - ook in grotere vormen - en dat je dan gelijk dat niveau aantikt. Dat doen niet zoveel spelers", besluit Van Persie het onderwerp.