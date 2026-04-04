Vermoedelijke opstelling PSV tegen FC Utrecht: Veerman en Mauro terug in de basis

4 april 2026, 12:21
Peter Bosz, de trainer van PSV
Foto: © Imago / Realtimes
Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

PSV neemt het zaterdag in eigen huis op tegen FC Utrecht. De ploeg van Peter Bosz kan bij een overwinning officieus landskampioen worden. Naar verwachting zal de oefenmeester drie wijzigingen doorvoeren in zijn elftal na de nederlaag bij Telstar (3-1) twee weken geleden.

Op doel houdt Bosz normaal gesproken vast aan Matej Kovár. De sluitpost ontpopte zich afgelopen week tot held van Tsjechië, door zijn land in de play-offs voor het WK door strafschoppenseries tegen Ierland en Denemarken heen te loodsen. De doelman ziet voor zijn neus naar alle waarschijnlijkheid wel een en ander veranderen. Allereerst zal Anass Salah-Eddine ontbreken wegens een schorsing, nadat hij twee weken terug een rode kaart kreeg. Zijn plek lijkt overgenomen te worden door Mauro Júnior.

Daarnaast schuift Jerdy Schouten vermoedelijk weer een linie naar achteren, waardoor Ryan Flamingo na zijn basisplaats tegen Telstar weer op de bank belandt. Op het middenveld betekent dit ruimte voor de terugkeer van Joey Veerman, terwijl Paul Wanner naar verwachting ook terugkeert in de basis. De laatste plek op het middenveld is waarschijnlijk voor Ismael Saibari.

Op de vleugels kiest Bosz vermoedelijk voor de vaste namen: Dennis Man en Ivan Perisic. In de punt van de aanval moet de oefenmeester kiezen tussen Guus Til en Ricardo Pepi. Naar verwachting kiest hij tegen Utrecht voor de Amerikaan, die vlak voor de interlandperiode een transfer naar Fulham zag klappen.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovár; Sildillia, Schouten, Obispo, Mauro; Veerman, Wanner, Saibari; Man, Pepi, Perisic.

PSV - Utrecht

PSV
4 - 3
FC Utrecht
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

