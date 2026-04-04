PSV neemt het zaterdag in eigen huis op tegen FC Utrecht. De ploeg van Peter Bosz kan bij een overwinning officieus landskampioen worden. Naar verwachting zal de oefenmeester drie wijzigingen doorvoeren in zijn elftal na de nederlaag bij Telstar (3-1) twee weken geleden.

Op doel houdt Bosz normaal gesproken vast aan Matej Kovár. De sluitpost ontpopte zich afgelopen week tot held van Tsjechië, door zijn land in de play-offs voor het WK door strafschoppenseries tegen Ierland en Denemarken heen te loodsen. De doelman ziet voor zijn neus naar alle waarschijnlijkheid wel een en ander veranderen. Allereerst zal Anass Salah-Eddine ontbreken wegens een schorsing, nadat hij twee weken terug een rode kaart kreeg. Zijn plek lijkt overgenomen te worden door Mauro Júnior.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast schuift Jerdy Schouten vermoedelijk weer een linie naar achteren, waardoor Ryan Flamingo na zijn basisplaats tegen Telstar weer op de bank belandt. Op het middenveld betekent dit ruimte voor de terugkeer van Joey Veerman, terwijl Paul Wanner naar verwachting ook terugkeert in de basis. De laatste plek op het middenveld is waarschijnlijk voor Ismael Saibari.

Op de vleugels kiest Bosz vermoedelijk voor de vaste namen: Dennis Man en Ivan Perisic. In de punt van de aanval moet de oefenmeester kiezen tussen Guus Til en Ricardo Pepi. Naar verwachting kiest hij tegen Utrecht voor de Amerikaan, die vlak voor de interlandperiode een transfer naar Fulham zag klappen.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovár; Sildillia, Schouten, Obispo, Mauro; Veerman, Wanner, Saibari; Man, Pepi, Perisic.