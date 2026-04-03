3 april 2026, 14:49
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Bart Schreuder (42), de jongere broer van Dick en Alfred Schreuder, is in beeld om de nieuwe hoofdtrainer van FC Den Bosch te worden. Dat weet de doorgaans goed geïnformeerde journalist Mounir Boualin althans te melden. Bart Schreuder loopt op dit moment stage bij broer Dick bij NEC, dat een uitstekend seizoen kent met aanvallend voetbal.

FC Den Bosch maakte enkele maanden geleden bekend dat het contract van hoofdtrainer Ulrich Landvreugd niet werd verlengd. Sindsdien zijn een aantal mogelijke opvolgers de revue gepasseerd: Bas Sibum, Peter Uneken en Rob Penders. SoccerNews wist onlangs te melden dat Penders de Bosschenaren in de wachtkamer heeft gezet.

Daarom kijkt de middenmoter uit de Keuken Kampioen Divisie naar andere opties. Eén van hen zou Bart Schreuder zijn. De 42-jarige is nog bezig met zijn hoogste trainersdiploma’s, maar lijkt deze spoedig te behalen. FC Den Bosch ziet in Schreuder een interessante kandidaat.

Bart Schreuder was eerder actief als assistent-trainer bij Al-Ain en Al-Nasr. Dit jaar loopt hij dus stage bij broer Dick Schreuder. “Ik zie in Bart een aantal dingen van mezelf terug. De directheid en de rust kunnen bewaren. Ik moet zeggen dat hij indruk op mij heeft gemaakt in hoe hij training geeft. Hij heeft bij Barneveld een poosje onder mij gespeeld en er zijn ook jongens die daar onder mij én onder Bart hebben gespeeld. Van hen kreeg ik te horen dat hij veel op mij lijkt en dat kan ik nu alleen maar bevestigen”, zei Dick Schreuder onlangs tegen De Gelderlander.

Lees ook:
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • Gisteren, 16:25
  • 7
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 9
Leonne Stentler

Leonne Stentler: 'NEC gaat Feyenoord helemaal opvreten'

  • Gisteren, 19:38
  • 1
Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

