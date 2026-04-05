Als het aan Michael van Praag ligt, is er voor Marc Overmars geen weg meer terug bij Ajax. Vier jaar geleden werd hij ontslagen als directeur voetbalzaken vanwege grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Overmars werd in november 2023 door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) voor twee jaar geschorst, waarvan één jaar voorwaardelijk. Daarna ging hij aan de slag als technisch directeur bij Antwerp FC. Aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Van Praag, die in februari 2025 afscheid nam als voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, van Hans Kraay junior de vraag of Overmars nog zou kunnen terugkeren.

“Ik ben voorzitter geweest van de raad van commissarissen. En Hans, ik kan je zeggen: ik mag Overmars als persoon heel graag. Hij was zelfs linksbuiten in de tijd dat ik voorzitter van de club was. Maar in de periode dat ik in de raad van commissarissen zat, zijn er te veel meisjes en vrouwen uit zichzelf naar mij toegekomen die aangaven dat ze hier veel last van hebben gehad. Die werken er bovendien nog steeds”, legt Van Praag uit.

Verder verwijst hij naar het door bureau Bezemer & Schubad uitgevoerde onderzoek bij Ajax in 2022. “Daaruit bleek dat er niet alleen heel wat mankeerde aan de werksfeer binnen Ajax, maar ook aan de veiligheid van medewerkers. Er is inmiddels iemand aangesteld die zich specifiek daarmee bezighoudt. Er wordt nu hard gewerkt om het bedrijfsklimaat en het gevoel van veiligheid binnen Ajax te verbeteren.”

“Ik ga er uiteindelijk niet over, maar als ik er nog wel over ging, ben ik van mening, op basis van wat ik zelf heb gezien en ervaren, en hoe hij het heeft aangepakt, een terugkeer niet mogelijk zou moeten zijn”, concludeert Van Praag.

'Ajax kan gat met PSV dichten'

Ajax staat momenteel op de vijfde plek in de Eredivisie, op 23 punten achterstand van koploper PSV. Van Praag krijgt de vraag of Ajax ook zonder Champions League-inkomsten het gat met PSV kan dichten. “Op termijn denk ik van wel. We zijn allemaal geneigd om het op één jaar te beoordelen, maar dat moet je niet doen. Je moet naar de lange termijn kijken. Ajax komt heus wel weer terug en gaat heus weer Champions League spelen. Maar het is een lange weg.”