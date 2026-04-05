Michael van Praag staat nog altijd achter het besluit om Alex Kroes in april 2024 te schorsen, vlak na zijn aanstelling als algemeen directeur van Ajax. De club sprak destijds van ‘zeer sterke aanwijzingen voor handel met voorwetenschap’, wat toenmalig rvc-voorzitter Van Praag ‘niet verenigbaar’ noemde ‘met waar we met Ajax voor staan’.

“Wij vonden dat we hem niet konden aanstellen en toen kwam daar een hoop kritiek op”, blikt Van Praag terug bij Goedemorgen Eredivisie. Later keerde Kroes terug als technisch directeur; onlangs liet hij in de podcast van Kale & Kokkie weten dat hij de schorsing onterecht vond.

“Ik heb weleens tegen Michael van Praag gezegd: ik sta niet achter jouw beslissing van toen”, zei Kroes. “Maar Michael wist ook niet wat hem overkwam en de RvC ook niet. Ze waren bang voor de publieke opinie en toen dachten ze: we gaan Kroes schorsen. Ik denk niet dat het terecht was. Dat blijkt ook wel.”

Van Praag is het daar niet mee eens. “Nou, ja dat blijkt van niet. De AFM (Autoriteit Financiële Markten, red.) heeft inmiddels vastgesteld dat er sprake was van handelen met voorkennis. En als je een beursgenoteerde onderneming bent, kun je diegene niet aanstellen als CEO, dat gebeurt nergens. Als Kroes dat nu zo zegt, dan veegt hij zijn straatje schoon.”

Volgens Van Praag had de raad van commissarissen geen andere keuze. “Ik zou weer hetzelfde hebben gedaan en mijn opvolgers zouden dat ook hebben gedaan. Je kunt niet anders.”

‘Geen wanbeleid bij Ajax’

De tumult was symbolisch voor de bestuurlijke malaise bij Ajax in de afgelopen jaren. Toch plaatst Van Praag een nuance. “Als het over Ajax gaat, wordt direct het woord wanbeleid genoemd, maar dat is het natuurlijk niet. We zaten toen met de erfenis van (Sven, red.) Mislintat. Dat heeft de raad van commissarissen zo goed als mogelijk proberen op te lossen.”

“We zitten nu in het tweede jaar en ik zie verbeteringen, maar het is nog niet wat het moet zijn. Ik wijs het woord wanbeleid af, want ze zijn bij Ajax bezig om het tij te keren”, aldus Van Praag. “In de periode van Mislintat was het misschien wanbeleid, maar nu is het herstelbeleid.”