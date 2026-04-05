Michael van Praag: 'Alex Kroes is zijn straatje aan het schoonvegen'

5 april 2026, 11:18
Michael van Praag
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Michael van Praag staat nog altijd achter het besluit om Alex Kroes in april 2024 te schorsen, vlak na zijn aanstelling als algemeen directeur van Ajax. De club sprak destijds van ‘zeer sterke aanwijzingen voor handel met voorwetenschap’, wat toenmalig rvc-voorzitter Van Praag ‘niet verenigbaar’ noemde ‘met waar we met Ajax voor staan’.

“Wij vonden dat we hem niet konden aanstellen en toen kwam daar een hoop kritiek op”, blikt Van Praag terug bij Goedemorgen Eredivisie. Later keerde Kroes terug als technisch directeur; onlangs liet hij in de podcast van Kale & Kokkie weten dat hij de schorsing onterecht vond.  

“Ik heb weleens tegen Michael van Praag gezegd: ik sta niet achter jouw beslissing van toen”, zei Kroes. “Maar Michael wist ook niet wat hem overkwam en de RvC ook niet. Ze waren bang voor de publieke opinie en toen dachten ze: we gaan Kroes schorsen. Ik denk niet dat het terecht was. Dat blijkt ook wel.”

Van Praag is het daar niet mee eens. “Nou, ja dat blijkt van niet. De AFM (Autoriteit Financiële Markten, red.) heeft inmiddels vastgesteld dat er sprake was van handelen met voorkennis. En als je een beursgenoteerde onderneming bent, kun je diegene niet aanstellen als CEO, dat gebeurt nergens. Als Kroes dat nu zo zegt, dan veegt hij zijn straatje schoon.”

Volgens Van Praag had de raad van commissarissen geen andere keuze. “Ik zou weer hetzelfde hebben gedaan en mijn opvolgers zouden dat ook hebben gedaan. Je kunt niet anders.”

‘Geen wanbeleid bij Ajax’

De tumult was symbolisch voor de bestuurlijke malaise bij Ajax in de afgelopen jaren. Toch plaatst Van Praag een nuance. “Als het over Ajax gaat, wordt direct het woord wanbeleid genoemd, maar dat is het natuurlijk niet. We zaten toen met de erfenis van (Sven, red.) Mislintat. Dat heeft de raad van commissarissen zo goed als mogelijk proberen op te lossen.”

“We zitten nu in het tweede jaar en ik zie verbeteringen, maar het is nog niet wat het moet zijn. Ik wijs het woord wanbeleid af, want ze zijn bij Ajax bezig om het tij te keren”, aldus Van Praag. “In de periode van Mislintat was het misschien wanbeleid, maar nu is het herstelbeleid.”

➡️ Meer over Ajax

Lees ook:
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • Gisteren, 16:25
  • Gisteren, 16:25
  • 7
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 9
Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

  • vr 3 april, 19:46
  • 3 apr. 19:46
  • 7
dilima1966
3.411 Reacties
1.028 Dagen lid
16.873 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ze blijven elkaar zowel Michael van Praag: 'Alex Kroes zwarte Piet toe roepen ze zijn alle twee inclusief beuker schuldig aan het beleid wat er gevoerd is bij ajax schuldig aan niemand van de rvc heeft ingegrepen allemaal horen zien en zwijgen nu zit jordi er mee op gescheep om schoon schip te maken

CG
3.324 Reacties
986 Dagen lid
13.808 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het blijft (voorlopig) nog wel een puinhoop denk ik. Aax faalt op alle fronten!!

