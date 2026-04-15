LIVE Champions League | Galavoorstelling bij Bayern - Real, Arsenal - Sporting nog 0-0

Vanavond worden de laatste twee halvefinalisten van de Champions League bekend. Bayern München en Arsenal lijken op voorhand de beste papieren te hebben om zich bij de laatste vier te scharen. De Duitse grootmacht hoopt in eigen huis de klus te klaren tegen recordwinnaar Real Madrid, dat in de heenwedstrijd in Bernabéu al met 1-2 werd verslagen. The Gunners waren op hun beurt vorige week in Lissabon met 0-1 te sterk voor Sporting CP en kunnen het karwei vanavond in het eigen Emirates Stadium afmaken. Om 21.00 uur gaat de bal rollen, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de kwartfinales Bayern München - Real Madrid en Arsenal - Sporting CP.

81' Bayern München – Real Madrid (2-3) Ondertussen heeft Mbappé last van de lies en moest hij zojuist even opgelapt worden door de verzorging. De aanvaller kan vooralsnog verder. 77' Bayern München – Real Madrid (2-3) Weer dribbelt Olise naar binnen, en weer haalt hij uit met zijn linker. Dit keer hoeft Lunin niet in actie te komen. 74' Bayern München – Real Madrid (2-3) Volgende overtreding van Rüdiger. De verdediger ontsnapt aan zijn tweede gele kaart. 71' Bayern München – Real Madrid (2-3) Bayern denkt via Laimer op het doel van Real af te kunnen, maar er gaat een overtreding van Musiala aan vooraf. Opvallend is dat Rüdiger - wie anders - een gele kaart krijgt voor zijn reactie. De verdediger solliciteerde heel het duel al naar een kaart. 68' Bayern München – Real Madrid (2-3) Olise komt naar binnen en haalt uit, Lunin tikt de inzet over! 66' Bayern München – Real Madrid (2-3) Neuer heeft weinig moeite met een knal van Valverde. 66' Arsenal – Sporting CP (0-0) Daar komt Arsenal goed weg: Mosquera geeft Araujo duidelijk een duw, maar de scheidsrechter en VAR vinden het géén penalty. 61' Bayern München – Real Madrid Wissels bij beide ploegen. Gnabry verlaat het veld voor Musiela bij Bayern. Camavinga vervangt Diaz bij Real Madrid. 62' Arsenal – Sporting CP (0-0) Zorgen om Noni Madueke, die geblesseerd van het veld moet bij Arsenal. Max Dowman vervangt hem. 55' Bayern München – Real Madrid (2-3) Héérlijke voorzet van Alexander-Arnold op Mbappé, maar de Fransman krijgt hem niet achter Neuer. Wat een kans voor Real... 51' Arsenal – Sporting CP (0-0) Arsenal - Sporting leverde weinig spektakel op in de eerste helft, maar het tweede bedrijf is hoopvol van start gegaan. Via Araujo kregen de Portugezen snel na de aftrap al een grote kans. 46' Bayern München – Real Madrid Bínnen de minuut een grote kans voor Bayern! Pavlovic komt tot schieten, maar ziet zijn inzet tot corner verwerkt worden. 46' Bayern München – Real Madrid (2-3) De bal rolt weer in de Allianz Arena. Hopelijk krijgen we weer zo'n voetbalfeest voorgeschoteld bij Bayern München - Real Madrid. RUST - Bayern München - Real Madrid (2-3) Een waar voetbalfeest vindt woensdagavond plaats in München, want wát een eerste helft hebben Bayern en Real ons zojuist voorgeschoteld. Het was geen seconde saai in de Allianz Arena.