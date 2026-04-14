LIVE Champions League | Salah op de bank bij Liverpool, nog geen basisrentree voor De Jong bij Barcelona

Liverpool en FC Barcelona staan vanavond voor een pittige klus in de kwartfinale van de Champions League. Beide clubs gingen in de heenwedstrijd tegen respectievelijk Paris Saint-Germain en Atlético Madrid met 2-0 onderuit - en zullen dus flink aan de bak moeten om uitschakeling te voorkomen. Het Liverpool van Arne Slot speelt de return tegen titelverdediger PSG op het eigen Anfield, terwijl de van een blessure teruggekeerde met Barcelona op bezoek gaat in het Metropolitano. Om 21.00 uur gaat op beide velden de bal rollen, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSG - Liverpool en Barcelona - Atlético Madrid.

LIVE Champions League: Atlético - Barcelona & Liverpool - PSG Sorteer op: Laatste Oudste Atlético Madrid - Barcelona (0-0) In Madrid komen de spelers het veld op, ook daar gaan we zo beginnen. Liverpool - PSG (0-0) Het You'll Never Walk Alone klinkt op Anfield, waar we zo gaan beginnen. Nog geen basisrentree voor De Jong Frenkie de Jong keert nog niet terug in de basis bij Barcelona; hij begint vanavond nog op de bank. Gavi, Fermín López en Ferran Torres hebben wel basisplaatsen, wat ten koste gaat van Robert Lewandowski, Marcus Rashford en de geschorste Pau Cubarsí. J. García; Koundé, E. García, Martín, Cancelo; Pedri, Gavi, Fermín; Yamal, Torres, Olmo. Simeone moet Hancko missen Diego Simeone voert één noodgedwongen wijziging door bij Atlético Madrid. Dávid Hancko viel vorige week uit met een blessure en is er niet bij; hij wordt vervangen door Clément Lenglet. Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Álvarez. Luis Enrique ziet geen reden tot wisselen Luis Enrique heeft bij PSG gekozen voor dezelfde elf namen die vorige week ook met 2-0 wonnen op het Parc des Princes. Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Isak en Ekitiké samen voorin, Salah op de bank Arne Slot heeft zoals verwacht geen plaats voor Mohamed Salah in zijn opstelling tegen Paris Saint-Germain, nadat hij in de heenwedstrijd ook al negentig minuten op de bank bleef. Voorin speelt Liverpool met Hugo Ekitiké en Alexander Isak. Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Szoboszlai, Isak, Ekitiké. Poll Protest Barcelona afgewezen, Catalanen moeten aan de bak Na de 0-2 nederlaag tegen Atlético Madrid vorige week tekende Barcelona een protest aan bij de UEFA. Bij een stand van 0-1 leek Atlético-doelman Juan Musso een doeltrap te nemen, waarna Marc Pubill de bal met de hand opnieuw goed legde. De arbitrage gaf geen strafschop en de UEFA heeft ook besloten om niets met het protest te doen. Daardoor zal Barcelona vanavond aan de bak moeten in Madrid om uitschakeling te voorkomen. Poll Liverpool moet achterstand ombuigen, Salah lijkt op de bank te zitten Liverpool zal op Anfield alles moeten geven om de halve finale van de Champions League te halen. De ploeg van Arne Slot ging vorige week met 2-0 onderuit bij PSG, dus zal er vanavond drie keer gescoord moeten worden om niet uitgeschakeld te worden. Het lijkt er sterk op dat The Reds dit gaan doen zonder Mohamed Salah in de basis: volgens Fabrice Hawkins van het Franse RMC Sport neemt de Egyptenaar namelijk plaats op de bank. Welkom! Goedenavond en welkom in het liveblog voor de kwartfinales van de Champions League. Vanavond neemt Liverpool het in eigen huis op tegen Paris Saint-Germain, terwijl Atlético Madrid FC Barcelona ontvangt. Beide duels vangen om 21.00 uur aan.