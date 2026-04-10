maakt dit seizoen nog zijn officiële debuut in het keepershirt van PSV, zo maakt Peter Bosz vrijdag bekend op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Sparta Rotterdam. Wánneer de dertigjarige sluitpost zijn opwachting onder de lat maakt, wil de oefenmeester niet prijsgeven. Wat Bosz wél bekendmaakt, is dat ontbreekt tegen de Kasteelheren.

PSV pikte Olij afgelopen transferzomer op bij Sparta, waar hij jaar en dag uitblonk in het doel. In Eindhoven ging de keeper de concurrentiestrijd aan met medenieuwkomer Matej Kovar, en verloor die uiteindelijk. Later in het seizoen miste Kovar enkele duels wegens een blessure, maar omdat Olij op dat moment óók langs de kant stond met kwetsuur, viel de keuze op derde doelman Niek Schiks.

Bosz kondigt vrijdag aan dat Olij dit seizoen nog zijn debuut gaat maken bij PSV. “Hij heeft het in het begin heel moeilijk gehad. Eindelijk naar een topclub toe, maar ik maakte een andere keuze. Na een week boos en chagrijnig te zijn geweest heeft hij het opgepakt en daar heb ik heel veel respect voor. Ik gun hem dit”, zei de oefenmeester van de landskampioen. Bosz maakt daarbij niet bekend of Olij al tegen zijn oude club onder de lat staat.

Joey Veerman ontbreekt tegen Sparta

Wie aankomende zaterdag niet van de partij is, is Joey Veerman. “Hij heeft dezelfde klachten die hij eind vorig seizoen ook al had. We hopen dat hij er snel weer bij kan zijn”, zegt Bosz. Ook Armando Obispo moet toekijken vanaf de tribunes van Het Kasteel. De centrale verdediger raakte vorige week geblesseerd tijdens de warming-up tegen FC Utrecht en ligt er een paar weken uit, aldus de oefenmeester. Fabian Merién (17) wordt bij de selectie gehaald als vervanger.