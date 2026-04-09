Live voetbal 2

PSV wil contract Schiks verlengen en mikt op verhuur

9 april 2026, 18:14
Earnest Stewart
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

PSV wil het contract van derde doelman Niek Schiks graag verlengen, zo weet het Eindhovens Dagblad. De landskampioen zou die intentie inmiddels hebben uitgesproken richting de 22-jarige keeper, die komend seizoen verhuurd moet worden.

Schiks begon aan het seizoen als derde doelman van PSV, achter Matej Kovár en Nick Olij. In februari mocht de 22-jarige sluitpost echter toch zijn debuut maken; toen de eerste twee keuzes met blessures kampten, besloot Peter Bosz om voor twee wedstrijden een beroep te doen op Schiks. De jonge keeper stond in de duels met FC Groningen (1-2 winst) en FC Volendam (2-1 verlies) onder de lat.

Artikel gaat verder onder video

Schiks heeft nog een contract tot medio 2027 in het Philips Stadion, maar de Eindhovenaren willen dit dus graag verlengen. PSV heeft de intentie uitgesproken langer met de keeper door te willen, waar hij binnenkort een aanbieding voor zal krijgen. Zodra er een deal is gesloten, kan er worden gekeken naar de toekomst.

Volgens de clubleiding is het namelijk het best voor Schiks’ ontwikkeling als hij komend seizoen buiten het Philips Stadion speelminuten kan maken. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een club op het hoogste niveau, maar een avontuur in de Keuken Kampioen Divisie is ook niet uitgesloten. Het moet dan wel een club zijn die ambieert te promoveren. Volgens het ED zijn er al de nodige clubs uit binnen- en buitenland die hebben geïnformeerd naar Schiks.

➡️ Meer PSV nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-spelers Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo en Anass Salah-Eddine vieren het kampioenschap

PSV-medewerker haalt Flamingo weg na inzetten 'wie niet springt is een Jood'

  • di 7 april, 19:14
  • 7 apr. 19:14
  • 7
PSV-middenvelder Joey Veerman

Veerman hoort gezang over Oranje, maar heeft vakantie al geboekt: 'Ze zoeken het maar uit met z’n allen'

  • di 7 april, 18:36
  • 7 apr. 18:36
  • 7
PEC Zwolle-fans met gezichtsbedekking

Aftrap bij IJsselderby Go Ahead - PEC Zwolle, 100 minuten later dan gepland

  • zo 5 april, 12:27
  • 5 apr. 12:27
  • 6
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Niek Schiks

Jong PSV
Leeftijd: 22 jaar (3 feb. 2004)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
2
0
2025/2026
Jong PSV
18
0
2024/2025
PSV
0
0
2024/2025
Jong PSV
24
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws