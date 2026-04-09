PSV wil het contract van derde doelman graag verlengen, zo weet het Eindhovens Dagblad. De landskampioen zou die intentie inmiddels hebben uitgesproken richting de 22-jarige keeper, die komend seizoen verhuurd moet worden.

Schiks begon aan het seizoen als derde doelman van PSV, achter Matej Kovár en Nick Olij. In februari mocht de 22-jarige sluitpost echter toch zijn debuut maken; toen de eerste twee keuzes met blessures kampten, besloot Peter Bosz om voor twee wedstrijden een beroep te doen op Schiks. De jonge keeper stond in de duels met FC Groningen (1-2 winst) en FC Volendam (2-1 verlies) onder de lat.

Schiks heeft nog een contract tot medio 2027 in het Philips Stadion, maar de Eindhovenaren willen dit dus graag verlengen. PSV heeft de intentie uitgesproken langer met de keeper door te willen, waar hij binnenkort een aanbieding voor zal krijgen. Zodra er een deal is gesloten, kan er worden gekeken naar de toekomst.

Volgens de clubleiding is het namelijk het best voor Schiks’ ontwikkeling als hij komend seizoen buiten het Philips Stadion speelminuten kan maken. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een club op het hoogste niveau, maar een avontuur in de Keuken Kampioen Divisie is ook niet uitgesloten. Het moet dan wel een club zijn die ambieert te promoveren. Volgens het ED zijn er al de nodige clubs uit binnen- en buitenland die hebben geïnformeerd naar Schiks.