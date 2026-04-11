Teruglezen: zo rekende landskampioen PSV af met Sparta

11 april 2026, 20:46
SPAPSV
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

PSV moet na alle festiviteiten rond het binnenhalen van de landstitel de knop weer omzetten, want er zijn nog 'gewoon' vijf Eredivisiewedstrijden te spelen. Te beginnen vanavond, als op Het Kasteel de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam op het programma staat. In de laatste weken onder scheidend trainer Maurice Steijn strijdt Sparta nog volop om een plek in de play-offs om Europeees voetbal. Heeft PSV de champagne goed verwerkt, of pakt Sparta vanavond drie belangrijke punten? Om 18.45 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Sparta Rotterdam - PSV.

LIVE Eredivisie: Sparta Rotterdam - PSV

20:53

Einde liveblog

Daarmee komt dit liveblog ten einde. Maar niet getreurd, we gaan in één ruk door naar Almelo waar Heracles en Ajax om 21.00 uur gaan aftrappen. Uiteraard is ook die wedstrijd te volgen via ons liveblog: 

20:44

AFGELOPEN!

In de allerlaatste seconde raakt Vianello nog de paal, maar dan is het gedaan en wint PSV hier met 0-2.

20:43

90+3' - Bijna klaar (0-2)

De vier minuten blessuretijd zijn inmiddels over de helft, het is bijna gedaan hier in Rotterdam. Invaller Milan Zonneveld krijgt nog een kansje, maar Kovár brengt redding.

20:40

90' - Kans Boadu (0-2)

Bijna nog Boadu met een treffer! Hij maakt een prima actie op de achterlijn, stuit dan op Drommel en kopt de bal in de rebound op de lat!

20:37

🔄87' - Wissel PSV (0-2)

Flamingo gaat naar de kant, in zijn plaats komt Eredivisiedebutant Fabian Merién in de laatste minuten binnen de lijnen.

20:33

🔄81' - Dubbele wissel PSV (0-2)

Saibari heeft wat last gekregen bij het maken van die goal, hij wordt direct gewisseld. Ook de maker van de 0-1, Pepi, gaat naar de kant. Hun vervangers zijn Bajraktarevic en Boadu.

20:30

⚽ 80' - Saibari scoort! (0-2)

En dan valt in de tegenstoot de beslissing. Driouech ziet Saibari diep gaan en verstuurt een prima hoge bal, de middenvelder schiet hem na een stuit uit de lucht achter de uitkomende Drommel: 0-2!

20:29

79' - Schotje Terho gekraakt (0-1)

De  weinig zichtbare Lauritsen wordt gevonden in de zestien, maar komt niet tot een schot en legt breed op Terho, wiens schotje uiteindelijk geblokt wordt.

20:28

78' - Applaus voor Van der Steene (0-1)

In minuut 78 volgt nóg een eerbetoon aan 'Mister Sparta' Charles van der Steene, die vrijdag op 78-jarige leeftijd overleed. Een ovationeel applaus van het hele stadion.

20:27

🟨77'- Geel Sildillia (0-1)

Sildillia gaat voor de bal, maar raakt Vianello op zijn enkel en dat komt de Fransman óók op geel te staan.

20:23

🟨73' - Nóg een keer geel (0-1)

Van den Berg krijgt kort na zijn entree geel, voor vasthouden van Kitolano. De invaller stond niet op scherp dus mag wél meedoen tegen PEC (als het hierbij blijft tenminste).

20:20

🔄70' - Dubbele wissel PSV (0-1)

Bosz haalt Fernandez en Perisic naar de kant, in hun plaatsen komen Joël van den Berg en Couhaib Driouech erin.

20:16

66' - Grote kans voor Sparta (0-1)

Daar was Sparta dicht bij de gelijkmaker! Een indraaiende voorzet belandt bij Kitolano, die de bal van heel dichtbij recht op Kovár schiet.

20:15

🟨65' - Ook Wanner ziet geel (0-1)

Wanner krijgt geel vanwege een sliding; ook hij stond 'op scherp' en ontbreekt donderdag dus tegen PEC.

20:14

🔄64'- Wissel Sparta (0-1)

De tweede wissel van de avond voor Sparta. Kleijn mag gaan zitten, in zijn plaats komt Vianello erbij. De achttienjarige linksback krijgt zo zijn eerste speelminuten op Het Kasteel.

Sparta - PSV

Sparta Rotterdam
0 - 2
PSV
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Maurice Steijn

Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (20 nov. 1973)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
29
17
48

