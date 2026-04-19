Turkije wil het ver schoppen dit WK met een mix van talent en ervaring

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Turkije, dat opnieuw hoopt te verrassen als taaie outsider op het grootste podium.

Turkije keert terug op het WK met een duidelijke identiteit. Ze zijn technisch vaardig, energiek en komen met een generatie die barst van het talent. De Turken combineren individuele klasse met intensiteit en lijken na jaren van afwezigheid weer klaar om zich te meten met de subtop van de wereld.

Montella moet Turkije laten overleven

De leiding is in handen van Vincenzo Montella. De Italiaan heeft sinds zijn aanstelling voor een frisse wind gezorgd en durft te bouwen op jonge, creatieve spelers. Onder zijn leiding speelt Turkije met meer lef en aanvallende intenties, zonder de organisatie volledig los te laten. Dat maakt het elftal onvoorspelbaar, maar soms ook kwetsbaar.

De opdracht richting het WK is duidelijk: balans vinden. Met zoveel individuele kwaliteit moet Turkije in staat zijn om wedstrijden te controleren én te beslissen.

Programma WK 2026: loodzware en open groep

Turkije zit in een groep waar het niveau redelijk dicht bij elkaar zit. Op papier is kunnen ze zichzelf verzekeren van een volgende ronde, maar het wordt zeker niet makkelijk. Voor Turkije wordt vooral de openingswedstrijd cruciaal om direct positie te pakken in de groep.

Speelschema Turkije (Groep D):

13 juni - 06:00: Australië – Turkije in Vancouver

20 juni - 05:00 uur: Turkije - Paraguay in San Francisco

25 juni - 4:00 uur: Turkije - Verenigde Staten in Los Angeles

WK-historie: legendarisch 2002 als ijkpunt

Turkije kent een grillige WK-historie, maar met een absoluut hoogtepunt. In 2002 verraste het land de wereld door de halve finale te bereiken en uiteindelijk als derde te eindigen.

Sindsdien bleef deelname aan het WK schaars en lukte het lange tijd niet om de potentie van de selectie om te zetten in prestaties op het hoogste podium. Juist daarom voelt 2026 als een belangrijke terugkeer voor Turkije, dat zich weer wil laten gelden op het wereldtoneel

Bekende namen bij Turkije

Turkije beschikt over een selectie met veel individuele kwaliteit en spelers die actief zijn bij Europese topclubs. De absolute leider is Hakan Çalhanoğlu. De middenvelder is het brein van het elftal en kan met zijn passing, afstandsschoten en spelinzicht wedstrijden naar zich toe trekken. Op het middenveld speelt Orkun Kökçü ook een belangrijke rol. De oud-speler van Feyenoord zorgt voor balans en controle in het spel.

Het grootste talent is Arda Güler. De creatieve middenvelder kan met zijn techniek en flair het verschil maken in kleine ruimtes en geldt als een van de grootste beloften van Europa. Ook Kenan Yıldız is een naam om in de gaten te houden. De aanvaller brengt snelheid, creativiteit en scorend vermogen.

Achterin is Merih Demiral een vaste waarde, terwijl oud-NEC’er Ferdi Kadıoğlu met zijn dynamiek op de flank voor extra dreiging zorgt. De kracht van Turkije ligt in de combinatie van techniek, energie en individuele klasse, maar de sleutel ligt in het omzetten daarvan naar stabiliteit.

Kan Turkije opnieuw verrassen?

Turkije begint het WK als een gevaarlijke outsider met misschien wel meer individuele kwaliteit dan veel directe concurrenten in de groep. De vraag is of het elftal constant genoeg is. Als Turkije de juiste balans vindt tussen aanval en organisatie, kan het ver komen. Zo niet, dan ligt uitschakeling in een open groep net zo goed op de loer.

Zoals zo vaak bij Turkije geldt: het plafond ligt hoog, maar het moet er wel uitkomen op het juiste moment.