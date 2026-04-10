Van Persie: 'Valente maakt het zichzelf soms te moeilijk, dat is een verbeterpunt'

10 april 2026, 16:02
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Robin van Persie is zeer te spreken over de inzet van Luciano Valente, maar ziet ook dat de jonge middenvelder nog belangrijke stappen moet zetten. Tijdens de persconferentie van Feyenoord ging de trainer in op het leerproces van Valente, die volgens hem soms nog té graag wil.

Van Persie is fan van de werklust die Valente heeft, maar ziet dat zijn enthousiasme soms in de weg zit. "Het is een verbeterpunt van Luciano. Hij is heel ijverig, hij heeft de beste intenties. In alles wat hij doet werkt hij ongelooflijk hard, maar soms doet hij teveel en wil hij teveel", aldus de trainer.

Hij maakt het zichzelf te moeilijk

Volgens Van Persie moet Valente nog leren om het spel simpeler te houden. "Ik vind dat hij het soms zichzelf te moeilijk maakt in zijn keuzes. Zeker als hij de bal verovert, dan is het vaak makkelijker en beter voor hem dat je één, twee keer raakt. Dat je iets meer geduld hebt." De trainer benadrukt dat dit proces tijd kost en dat fouten maken erbij hoort. "Dat is een proces, dat is een soort fase waar je even doorheen moet. Dat moet je ook ervaren dat het een aantal keer niet goed gaat. Hij zit midden in dat proces."

Ondanks de kritische noten, is Van Persie ook lovend over de specifieke kwaliteiten van de middenvelder. "Hij heeft wel die bal. Hij heeft die speciale laatste bal. Alleen ja, daarin wat meer doseren is goed voor hem en voor het team denk ik." Het draait volgens de coach vooral om het ontwikkelen van bewustzijn op het veld. "Wanneer wel versnellen, wanneer wel risico nemen en wanneer niet. Dat maakt het spel voor hem wel makkelijker. Wanneer sta ik op volle bak onder druk, wanneer heb ik wel die ruimte om te zoeken en die bal te geven."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

NEC - Feyenoord

N.E.C.
14:30
Feyenoord
Wordt gespeeld op 12 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

