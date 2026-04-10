Robin van Persie is zeer te spreken over de inzet van , maar ziet ook dat de jonge middenvelder nog belangrijke stappen moet zetten. Tijdens de persconferentie van Feyenoord ging de trainer in op het leerproces van Valente, die volgens hem soms nog té graag wil.

Van Persie is fan van de werklust die Valente heeft, maar ziet dat zijn enthousiasme soms in de weg zit. "Het is een verbeterpunt van Luciano. Hij is heel ijverig, hij heeft de beste intenties. In alles wat hij doet werkt hij ongelooflijk hard, maar soms doet hij teveel en wil hij teveel", aldus de trainer.

Hij maakt het zichzelf te moeilijk

Artikel gaat verder onder video

Volgens Van Persie moet Valente nog leren om het spel simpeler te houden. "Ik vind dat hij het soms zichzelf te moeilijk maakt in zijn keuzes. Zeker als hij de bal verovert, dan is het vaak makkelijker en beter voor hem dat je één, twee keer raakt. Dat je iets meer geduld hebt." De trainer benadrukt dat dit proces tijd kost en dat fouten maken erbij hoort. "Dat is een proces, dat is een soort fase waar je even doorheen moet. Dat moet je ook ervaren dat het een aantal keer niet goed gaat. Hij zit midden in dat proces."

Ondanks de kritische noten, is Van Persie ook lovend over de specifieke kwaliteiten van de middenvelder. "Hij heeft wel die bal. Hij heeft die speciale laatste bal. Alleen ja, daarin wat meer doseren is goed voor hem en voor het team denk ik." Het draait volgens de coach vooral om het ontwikkelen van bewustzijn op het veld. "Wanneer wel versnellen, wanneer wel risico nemen en wanneer niet. Dat maakt het spel voor hem wel makkelijker. Wanneer sta ik op volle bak onder druk, wanneer heb ik wel die ruimte om te zoeken en die bal te geven."