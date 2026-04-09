De FIFA heeft een nieuwe categorie kaarten beschikbaar gemaakt voor het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, zo meldt The Athletic. Het gaat om plekken direct langs het veld, die nog duurder zijn dan de kaarten in Categorie 1. Fans die kaarten in Categorie 1 hebben gekocht voelen zich misleid door de voetbalbond.

De afgelopen maanden heeft de FIFA kaarten verkocht voor de wedstrijden op het WK, die in vier categorieën waren verdeeld. De duurste kaarten daarvan, Categorie 1, leken op basis van de door de FIFA gedeelde stadionplattegronden alle stoelen op de onderste ring te bevatten. Fans hebben honderden tot duizenden euro’s betaald voor deze beste kaarten.

Artikel gaat verder onder video

Vorige week maakte de FIFA eindelijk bekend aan welke stoelen de kaarten gebonden waren. Veel supporters met kaarten in Categorie 1 werden teleurgesteld met plekken in de hoeken van het veld, achter de doelen of verder bij het veld vandaan. The Athletic kreeg van veel fans te horen dat ze het idee hadden dat de FIFA ze slechtere plekken had gegeven zodat ze betere plaatsen tegen een hogere prijs konden verkopen, maar hier hadden ze geen bewijs voor.

Inmiddels is dat bewijs er wel, want de FIFA heeft besloten om de stoelen op de voorste paar rijen tegen nog hogere prijzen te verkopen. Deze kaarten kosten soms wel twee keer zo veel als de kaarten in Categorie 1. “Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe misleidend de originele plattegronden waren”, schrijft een fan in een email aan The Athletic. “FIFA liet mensen geloven dat supporters die kaarten kochten in Categorie 1 kans maakten op stoelen dicht langs het veld. In werkelijkheid zou dat nooit gebeuren.”