Ronald Koeman heeft in gesprek met Rob Jansen teruggeblikt op zijn ontslag bij Everton. De bondscoach van Nederland vertelt dat toenmalig voorzitter Bill Kenwright de mededeling met tranen in zijn ogen deed. Volgens Jansen is het ontslag van Koeman ‘het meest domme’ wat Everton kon doen.

Koeman werd in de zomer van 2016 aangesteld als de nieuwe trainer van Everton en hield het ruim een seizoen vol in Liverpool. In oktober 2017 werd de huidige bondscoach van Oranje op straat gezet. In 1 op 1 met Rob Jansen blikt de trainer terug op zijn tijd in Engeland. Met name zijn relatie met Kenwright was heel goed. De Engelsman trad in 1989 toe tot het bestuur van Everton en was van 2004 tot zijn overlijden in 2023 voorzitter van de club.

“Dat was een lieve man”, zegt Koeman als Jansen over Kenwright begint. “Hij woonde in Londen en een keer per maand ging ik daar met de trein naartoe om te lunchen met Bill Kenwright, over Everton praten. Dat waren superleuke gesprekken. Hij noemde me ook altijd ‘King Koeman’. Maar in het tweede seizoen was het niet veel ‘King’ meer.” Hoewel Kenwright dus voorzitter was van Everton, was hij niet de man met de meeste macht binnen de club. Dat was Farhad Moshiri, tussen 2016 en 2024 eigenaar van de club uit het noordwesten van Engeland.

Toen Moshiri had besloten dat hij in 2017 afscheid wilde nemen van Koeman, was het aan Kenwright om dit te vertellen aan de trainer. “Hij kwam op mijn kantoor binnen toen hij de slechte boodschap moest overbrengen. Hij had tranen in zijn ogen dat hij, namens Farhad, mij moest ontslaan.” De oefenmeester neemt Kenwright dan ook niets kwalijk. “Een geweldige man.” Daar is Jansen het helemaal mee eens.

De zaakwaarnemer van Koeman is nog steeds niet helemaal over het ontslag heen. “Het ontslag van jou is het meest domme wat ze gedaan hebben”, is Jansen stellig. “Daarna is het alleen maar bergafwaarts gegaan.” Hij geeft toe dat hier waarschijnlijk wel meer factoren aan hebben bijgedragen. Na het ontslag van Koeman gleed Everton van subtopper steeds verder af in de Premier League en moest er de voorbije seizoenen steevast tegen degradatie worden gestreden. Dit jaar gaat het echter een stuk beter, want Everton staat met nog zeven duels te spelen op de achtste plaats, acht punten minder dan nummer vier Aston Villa.