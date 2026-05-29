De Boer deelt tik uit: 'Koeman denkt niet aan het Nederlands belang op dit WK'

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn 26 spelers voor het WK in Amerika gekozen. Hij kiest vooral voor zijn vaste, vertrouwde namen. Maar oud-international Ronald de Boer is kritisch op de bondscoach. In de studio van RTL Boulevard vertelt De Boer dat hij een naam mist op de lijst.

De enige echte verrassing in de selectie is Crysencio Summerville van West Ham United. Volgens De Boer heeft Koeman een slim plan met hem. "Bij zijn club speelt hij op links, maar Koeman wil hem op rechts zetten. Nu Xavi Simons geblesseerd is weggevallen, is die rechterkant een zwakke plek. Summerville moet dat gaan oplossen."

'Kees Smit had mee gemoeten voor de toekomst'

Artikel gaat verder onder video

Hoewel De Boer de keuze voor Summerville snapt, vindt hij het jammer dat Koeman geen jong talent meeneemt. Nu er 26 spelers mee mogen in plaats van 23, had Koeman volgens de analist een jonge speler de kans moeten geven om te leren. Hij noemt AZ-talent Kees Smit als voorbeeld.

"Je neemt 26 spelers mee en een paar jongens gaan toch bijna niet spelen", zegt De Boer bij RTL Boulevard. "Iedereen ziet dat die jongen van AZ superveel talent heeft. Laat hem lekker meegaan om te proeven aan het niveau op de trainingen. Dat is geweldig voor zijn eigen ontwikkeling én voor het Oranje van straks. Maar Koeman denkt niet aan wat er over twee jaar gebeurt, die wil nú winnen. Maar voor het Nederlands belang had ik Smit meegenomen."

Volgens De Boer wordt het WK in Amerika loodzwaar door het weer. Hij speelde zelf op het WK van 1994 in de Amerikaanse stad Dallas en weet hoe zwaar dat is. "Tegen Brazilië was het voor mijn gevoel vijftig graden in het stadion. Ik gaf alles, maar het leek wel of ik in vertraging aan het voetballen was. Het voetbal is nu nog veel zwaarder geworden, dus Koeman heeft iedereen keihard nodig."

'Kappen met die social media'

De Boer is het dan ook helemaal eens met Koeman, die al aangaf dat hij alle media gaat negeren tijdens het toernooi. De analist vindt dat de spelers hetzelfde moeten doen en hun telefoon weg moeten leggen. Tegenwoordig gaat het op internet namelijk alleen nog maar om de negatieve reacties, zo stelt hij.

"Negatieve publiciteit blijft aan je kleven. Het gaat tegenwoordig allemaal om de kliks op internet. Alleen zo kun je historie schrijven, waarschuwt De Boer de Oranje-selectie