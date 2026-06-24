Ronaldo Luís Nazário de Lima ziet een mogelijke ontmoeting met het Nederlands elftal voorlopig niet zitten. De Braziliaanse voetballegende hoopt dat de Seleção Oranje ontloopt in de knock-outfase van het WK, omdat zijn land volgens hem nog niet klaar is voor zo'n duel.

De kans bestaat dat het Nederlands elftal en Brazilië elkaar direct na de groepsfase treffen op het WK. Dat hangt af van de resultaten van beide landen in de laatste speelronde. Mocht Oranje als groepswinnaar eindigen, dan wacht een ontmoeting met de nummer twee uit de groep van Brazilië. Andersom neemt de winnaar van die poule het op tegen de nummer twee uit de groep van Nederland.

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Oranje en Brazilië ontlopen elkaar wanneer beide landen als groepswinnaar eindigen. Dat is ook het scenario waar Ronaldo op hoopt. De voormalig spits van PSV denkt namelijk dat Brazilië op dit moment beter af is met een ontmoeting met Japan of Zweden dan met het Nederlands elftal.

"Ik denk dat we Nederland moeten vermijden", zegt Ronaldo in een interview bij RomárioTV. "Het is nog te vroeg. Ik denk niet dat we al klaar zijn voor die wedstrijd tegen Nederland."

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