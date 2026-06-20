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Buitenlandse kijkers gaan massaal los op één Oranje-international tegen Zweden

20 juni 2026, 19:50
Nederland tegen Zweden
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Oranje swingt bij vlagen in de eerste helft tegen Zweden en leidt halverwege verdiend met 2-0. Brian Brobbey nam beide Nederlandse doelpunten voor zijn rekening, maar in het buitenland is het vooral een andere Oranje-international die veel indruk maakt.

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Oranje had wat goed te maken na de WK-opener tegen Japan (2-2) en schoot werkelijk furieus uit de startblokken. Brobbey reageerde tweemaal alert bij een lage voorzet vanaf de zijkant en hielp het elftal van Ronald Koeman zo binnen zeventien minuten aan een 2-0 voorsprong.

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Brobbey betaalde het vertrouwen van Koeman zo uit. De spits van Sunderland moest tegen Japan nog genoegen nemen met een reserverol, maar begon tegen Zweden in de punt van de aanval. Dat ging op de rechtsbuitenpositie ten koste van Crysencio Summerville, die bovendien met lichte fysieke klachten kampte.

Brobbey mag dan de gevierde man zijn bij Oranje, in het buitenland wordt met name Ryan Gravenberch bewierookt. Gravenberch heerst op het middenveld bij Oranje en krijgt op social media ontzettend veel lof toegezwaaid van buitenlandse kijkers van het duel.

“Gravenberch speelt geweldig. Speelt snel, heeft rust en visie”, schrijft een Engelse kijker bijvoorbeeld. Een Franse kijker voegt daaraan toe dat de middenvelder van Liverpool ‘echt op instinct’ speelt.

Veel kijkers merken daarnaast op dat Gravenberch bij Oranje in zijn kracht komt, als halfspeler (nummer acht) in plaats van controleur (nummer zes).

Een overzicht van de reacties op X over Gravenberch:

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Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 24 jaar (16 mei 2002)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
36
5
2024/2025
Liverpool
37
0
2023/2024
Bayern München
1
0
2023/2024
Liverpool
26
1

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Groep F
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