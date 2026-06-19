Canada boekt allereerste WK-zege ooit, en direct met 6-0

Canada heeft in Vancouver geschiedenis geschreven. De medeorganisator van het WK walste met liefst 6-0 over Qatar heen en boekte daarmee de allereerste WK-overwinning ooit, in de achtste poging. Qatar eindigde de wedstrijd met negen man. De Canadese feestavond werd wel overschaduwd door een zware blessure van Ismaël Koné.

Canada liet vanaf de aftrap zien dat het de wedstrijd wilde dicteren. Toch kreeg Qatar na veertig seconden de eerste mogelijkheid, toen Edmilson Jr. een kansrijke volley ruim naast werkte. Daarna nam Canada het initiatief volledig over.

Artikel gaat verder onder video

Jonathan David liet al vroeg zijn klasse zien met een knappe volley die door doelman Abunada werd gekeerd. Niet veel later volgde alsnog de verdiende openingstreffer. Na een hoekschop en een scherpe voorzet van Alistair Johnston kon David uithalen. Abunada bracht nog redding, maar in de rebound was Cyle Larin er als de kippen bij om de 1-0 binnen te tikken.

Canada bleef druk zetten en verdubbelde na 29 minuten de voorsprong. Een schot van Tajon Buchanan werd geblokt, waarna de bal voor de voeten van David belandde. De aanvaller reageerde razendsnel en volleerde knap raak in de korte hoek: 2-0.

Qatar kreeg vervolgens een enorme dreun te verwerken. Buchanan brak door richting het strafschopgebied en werd ten val gebracht door Homam Ahmed. Aanvankelijk leek Canada een penalty te krijgen, maar na ingrijpen van de VAR bleek de overtreding net buiten het strafschopgebied te zijn gemaakt. De strafschop werd ingetrokken, maar Ahmed kreeg alsnog rood wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.

Vlak voor rust maakte Canada de wedstrijd al definitief af. Johnston slingerde de bal voor, Larin kopte richting doel en nadat Abunada opnieuw slechts half kon redden, werkte David van dichtbij de 3-0 binnen.

Feest en verdriet in tweede helft

Na rust veranderde de sfeer abrupt. Kort na een uur spelen werd Koné hard geraakt door Assim Madibo. De middenvelder keek direct geschrokken naar zijn been en de reacties van ploeggenoten maakten duidelijk dat het om een zeer ernstige blessure ging. Madibo kreeg eerst geel, maar zag die straf uiteindelijk omgezet worden in een rode kaart.

Koné verliet het veld per brancard, maar stelde de supporters gerust door rechtop te zitten en te zwaaien terwijl hij richting de catacomben werd gereden.

Zijn vervanger Nathan Saliba zorgde enkele minuten later voor een emotioneel moment. De middenvelder krulde een vrije trap schitterend via de binnenkant van de paal binnen voor de 4-0 en hield vervolgens het shirt van Koné omhoog richting alle tribunes.

Canada bleef ondanks de ruime voorsprong aanvallen. Na een vloeiende aanval over rechts belandde de bal uiteindelijk bij Jacob Shaffelburg, wiens inzet via Al-Mannai in het doel verdween: 5-0.

David kroont zich met hattrick

Waar veel ploegen bij zo'n stand gas terugnemen, bleef Canada op zoek naar meer. In blessuretijd viel ook de zesde treffer. Een schot van Saliba kwam toevallig bij David terecht, die snel reageerde en met links zijn derde doelpunt van de avond binnenschoot.

Daarmee zette David het slotakkoord onder een historische avond voor Canada. De aanvaller maakte zijn hattrick compleet, terwijl zijn land in zijn achtste WK-duel ooit eindelijk de eerste overwinning pakte — en dat meteen met een verpletterende 6-0 tegen Qatar. Canada is tevens het eerste land buiten Europa of Zuid-Amerika dat minstens vijf keer scoort in een WK-wedstrijd.