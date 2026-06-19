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Grote schrik: spelers Canada schermen Ismaël Koné af, spelers in tranen

19 juni 2026, 01:19
Ismael Kone
Foto: © Imago
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Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ismaël Koné is donderdagnacht per brancard afgevoerd in de WK-wedstrijd tussen Canada en Qatar. De middenvelder van Canada werd onderuitgehaald door Assim Madibo, die een rode kaart kreeg voor de overtreding en zichtbaar aangeslagen was.

Het incident gebeurde in de openingsfase van de tweede helft. Qatar stond op dat moment al met tien man en keek tegen een 3-0 achterstand aan. Madibo trapte Koné omver en moest met rood van het veld. Spelers van Canada schrokken en schermeden Koné af. Het spel lag minutenlang stil.

Sommige spelers van Canada hadden tranen in de ogen en deden een huddle om elkaar te steunen. Koné zwaaide tijdens zijn aftocht naar het publiek.

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Koné werd gewisseld voor Nathan Saliba. Canada leidde op het moment van de blessure met 3-0 door doelpunten van Cyle Larin en Jonathan David (twee keer). Bij Qatar had Homam Ahmed in de eerste helft al een rode kaart gekregen voor het neerhalen van de doorgebroken Tajon Buchanan.

Volgens eerste berichten heeft Koné mogelijk een breuk opgelopen in het scheenbeen en het kuitbeen. Toen Canada later in de wedstrijd de 4-0 maakte, hield doelpuntmaker Saliba het shirt omhoog van Koné.

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Canada - Qatar

6 - 0
Vandaag gespeeld om 00:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Ismaël Koné

Ismaël Koné
Sassuolo
Team: Sassuolo
Leeftijd: 24 jaar (16 jun. 2002)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sassuolo
35
6
2024/2025
Marseille
8
0
2023/2024
Watford
42
4
2022/2023
Watford
16
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep B
GS
DS
PT
1
Zwitserland
2
3
4
2
Canada
1
0
1
3
Bosnië-Herzeg.
2
-3
1
4
Qatar
1
0
1

Complete Stand

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