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Deze spelers staan op scherp bij het Nederlands elftal tegen Tunesië

25 juni 2026, 06:25
Het Nederlands elftal tegen Zweden
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Het Nederlands elftal moet in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens het laatste groepsduel met Tunesië op het WK oppassen voor schorsingen. Crysencio Summerville, Memphis Depay en Micky van de Ven riskeren bij een nieuwe gele kaart de zestiende finale te missen. Het drietal ging in de openingswedstrijd tegen Japan op de bon, en zouden bij een nieuwe gele kaart de volgende ronde missen. 

Als Van de Ven, Depay en Summerville de ontmoeting met de Noord-Afrikanen - die puntloos onderaan staan in Groep F - zonder kleerscheuren doorkomen, beginnen zij aan de knock-outfase met een schone lei. Ronald Koeman houdt rekening met deze ontwikkelingen, zo gaf hij woensdag aan op de persconferentie. 

Wanneer vervallen de gele kaarten?

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De FIFA heeft voor dit toernooi bepaald dat alle gele kaarten na de groepsfase worden kwijtgescholden. Vanwege de uitbreiding van het WK naar een format met een zestiende finale, vervallen de prenten na de kwartfinales nogmaals. Een tweede boeking in de laatste poulewedstrijd betekent echter onherroepelijk een schorsing voor de eerstvolgende ronde. 

De selectie van Koeman werkte woensdag in aanloop naar de wedstrijd een training af in Kansas City met een volledig fitte groep van 26 man. Ook Summerville, die tegen de Zweden nog uitviel met een hoofdwond, trainde volop mee. Zowel Nederland als Japan heeft momenteel vier punten en een doelsaldo van plus vier, maar de nationale ploeg heeft één doelpunt meer gemaakt dan de Aziatische concurrent. De aftrap in het Arrowhead Stadium vindt plaats om 01:00 uur Nederlandse tijd.

Moet Ronald Koeman de spelers die op scherp staan sparen tegen Tunesië?

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Wordt gespeeld op 26 jun. 2026
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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Zweden
2
0
3
4
Tunesië
2
-8
0

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