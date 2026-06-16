Dit is de échte reden achter het Japanse tactiekbord tegen Oranje

Het was hét gesprek van de dag tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Japan, die zondagavond in een 2-2 gelijkspel eindigde. Niet alleen het spel hield iedereen bezig, maar vooral een opvallend beeld langs de lijn. De Japanse bondscoach Hajime Moriyasu hield namelijk een groot tactiekbord omhoog met grote getallen erop. Het zou gaan om geheime codes maar de waarheid is een stuk simpeler.

Kijkers en analisten begrepen er tijdens de wedstrijd niets van. Werd er van tactiek gewisseld? Was het een geheime boodschap om de Nederlandse verdediging in verwarring te brengen? Dat bleek niet het geval.

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Na afloop brachten invaller Koki Ogawa en wisselspeler Yuto Nagatomo tekst en uitleg bij het Japanse medium SoccerKing. De reden achter de opmerkelijke actie blijkt vooral heel praktisch: de Japanners wisten simpelweg niet hoelang er al gevoetbald was. "Het scorebord hangt precies in het midden, dus we konden vanaf de bank de tijd niet zien", legt NEC-spits Ogawa nuchter uit. "Alleen vanaf de zijkant kun je goed zien hoeveel minuten er exact voorbij zijn."

Normaal gesproken worden dit soort dingen gewoon even geroepen, maar in het lawaaierige stadion was dat onbegonnen werk. "Het duurde simpelweg te lang om de tijd van speler tot speler door te geven", vervolgt Ogawa. "Daarom deden ze dit vanaf de kant."



Het resterend programma van Nederland en Japan:

20 juni - 19:00 uur: Nederland - Zweden in Houston

21 juni - 06:00 uur: Tunesië - Japan in Monterrey

26 juni - 01:00 uur: Japan - Zweden in Dallas

26 juni - 01:00 uur: Tunesië - Nederland in Kansas City