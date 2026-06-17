Dit is de knappe Oranje-supporter die viraal ging tijdens de wedstrijd tegen Japan

Een fan van Nederland ging tijdens de wedstrijd tegen Japan viraal op sociale media. De enthousiaste vrouw werd in de eerste helft beeld genomen en kreeg meteen de nodige complimenten om haar uiterlijk. De dame blijkt een in Miami woonachtige Nederlander.

“Deze Nederlandse supporter verovert momenteel social media! Volgens veel fans is zij de mooiste fan die tot nu toe tijdens dit toernooi in beeld is gekomen 💫”, luidde een tweet van het populaire account The Touchline, die inmiddels ruim 500.000 keer is bekeken.

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De vrouw blijkt voor de wedstrijd al een kort interview te hebben gegeven aan het lokale FOX 4, dat de Oranje-fans opzocht in Arlington. “Ik kom uit Nederland. Ik heb heel veel zin in de wedstrijd. Ik ben vanuit Miami gekomen, daar woon ik sinds tien jaar. I’m so excited for America, baby.”

Interviewster Payton May is duidelijk onder de indruk van de Oranje-mars voorafgaand aan de wedstrijd. “Het is een oranje zee, overal waar je kijkt”, zegt ze. “Een van de mooiste sportfeesten die ik ooit heb gezien.”

De fans van Oranje blijken overal vandaan te komen. De journalist spreekt niet alleen met fans die vanuit Nederland naar Texas zijn gereisd, maar ook met fans die afkomstig zijn uit landen als Turkije, Mexico, Canada of de VS.