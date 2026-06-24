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Engeland komt te laat op stoom tegen Ghana en stelt teleur

24 juni 2026, 00:01
Harry Kane Engealnd Ghana
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Engeland heeft dinsdagavond teleurgesteld in zijn tweede groepsduel op het WK. Het elftal van bondscoach Thomas Tuchel speelde zich in het Gillette Stadium in Foxborough stuk op Ghana: 0-0. Beide landen hebben na twee wedstrijden vier punten in Groep L.

Engeland maakte in de eerste speelronde indruk met een overwinning op Kroatië (4-2), maar had het ontzettend moeilijk tegen een gegroepeerd Ghana. De ploeg van Tuchel creëerde lange tijd amper kansen en wist Ghana in de eerste 45 minuten niet te verontrusten.

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Declan Rice was in aanvallend opzichtig de meest bedrijvige Engelsman in de eerste helft. De middenvelder van Arsenal schoot een vrije trap hard over en was met het hoofd gevaarlijk in de zestien van de Ghanezen.

Ghana stelde daar in de eerste helft weinig tegenover. Kort na rust waren de Afrikanen plots dreigend toen Marvin Senaya opdook in de zestien van Engeland, maar zijn poging scheerde voorlangs. Aan de overzijde testte Anthony Gordon de vuisten van doelman Benjamin Asare.

Engeland zocht naar een doelpunt en wisselde halverwege de tweede helft aanvallend, met het inbrengen van onder anderen Bukayo Saka, Morgan Rogers en Eberechi Eze. De grootste kans was tien minuten voor tijd echter voor Ghana: Ezri Konsa voorkwam met een uiterste krachtsinspanning dat de doorgebroken Prince Adu kon scoren.

Engeland voerde de druk in de absolute slotfase flink op. Saka dwong Asare tot een redding, Nico O'Reilly kopte tegen de lat, Kane volleerde van dichtbij wild over en Marc Guéhi zag zijn kopbal op de doellijn weggehaald worden door een verdediger van Ghana. De 1-0 leek een kwestie van tijd, maar Ghana overleefde de aanvalsgolven van Engeland uiteindelijk.

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Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
2
2
4
2
Ghana
2
1
4
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatië
1
-2
0

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