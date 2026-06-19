EP: geeft tijdelijk een gratis voetbal weg bij deze gigantische WK-tv's

Het WK is nog maar net onderweg, maar één ding is nu al duidelijk: sommige wedstrijden verdienen een groter scherm.

Van spectaculaire doelpunten tot zenuwslopende slotfases en VAR-momenten waar heel voetbalminnend Nederland een mening over heeft. Het zijn precies de momenten waarop je blij bent dat je niet naar een klein scherm zit te turen.

EP: speelt daar slim op in. Bij aankoop van een televisie van 75 inch of groter ontvang je momenteel tijdelijk een gratis voetbal . Een leuke extra voor voetbalfans die deze WK-zomer aangrijpen om hun thuisopstelling naar een hoger niveau te tillen.

Voor wie geen detail wil missen

Een WK beleef je anders op een groot scherm.

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Niet alleen omdat de spelers letterlijk groter in beeld komen, maar ook omdat je meer opgaat in de wedstrijd. De sfeerbeelden, de herhalingen en de spanning tijdens een strafschoppenserie komen simpelweg beter binnen.

EP: heeft daarom verschillende 75 inch-plus modellen in de actie opgenomen.

© EP: Samsung Neo QLED 4K QE75QN77F

Samsung Neo QLED 4K QE75QN77F

Samsung behoort al jaren tot de populairste merken onder sportkijkers en dat is niet zonder reden.

De Samsung Neo Qled 4k QE75QN77F tv combineert een schermformaat van 75 inch met Neo QLED-technologie. Vooral tijdens sportuitzendingen levert dat een helder en contrastrijk beeld op, waardoor snelle acties goed zichtbaar blijven.

Voor supporters die veel voetbal kijken, is dit precies het type televisie dat gemaakt lijkt voor grote toernooien.

Hisense 85U79Q: groter wordt het bijna niet

Wie echt wil uitpakken tijdens het WK, komt al snel uit bij de Hisense 85U79Q .

Met een scherm van maar liefst 85 inch is dit het soort televisie waarbij vrienden direct vragen of ze de volgende Oranje-wedstrijd ook bij jou mogen kijken.

Het verschil tussen 75 en 85 inch lijkt op papier misschien beperkt, maar in de woonkamer voelt het alsof je een complete thuistribune hebt neergezet.

© EP: LG OLED77C69LB

LG OLED77C69LB OLED evo

Voor veel televisieliefhebbers heeft OLED nog altijd een bijzondere status.

De LG OLED77C69LB combineert een scherm van 77 inch met de bekende OLED-technologie, die geliefd is vanwege de diepe zwartwaarden en indrukwekkende beeldkwaliteit.

Vooral avondwedstrijden profiteren daarvan. Stadionverlichting, sfeerbeelden en close-ups van spelers komen prachtig naar voren, waardoor iedere wedstrijd nét wat meer impact krijgt.

Samsung QLED 4K QE75Q7F2

Ook deze Samsung behoort tot de modellen die binnen de actie vallen.

Met 75 inch schermdiagonaal en QLED-technologie biedt dit model alles wat veel voetbalfans zoeken: een groot scherm, scherpe beelden en een formaat dat direct indruk maakt zodra de eerste WK-wedstrijd begint.

Voor supporters die vooral een stap omhoog willen zetten ten opzichte van hun huidige televisie, is dit een interessante optie.

Een gratis voetbal als extra WK-bonus

De actie draait natuurlijk om de televisies, maar de gratis voetbal maakt het nét wat leuker.

Want eerlijk is eerlijk: tijdens een WK komt het kind in veel voetbalfans toch weer een beetje naar boven. Even een balletje trappen in de tuin, met de kinderen naar het park of simpelweg een leuke herinnering bewaren aan deze voetbalzomer.

Het WK kijk je maar één keer

Iedere vier jaar ontstaat dezelfde discussie. Is dit het moment voor een grotere televisie?

Voor veel voetbalfans is het antwoord tijdens een WK vaak sneller "ja" dan op ieder ander moment van het jaar.

En als je toch de stap zet naar een scherm van 75 inch of groter, dan is een gratis voetbal een mooie bonus om deze voetbalzomer compleet te maken.

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