Live voetbal 1

FIFA laat Canadese cannabis-shop stoppen met verkoop van WK-trofee-waterpijpen

17 juni 2026, 06:25
Gianni Infantino
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

De FIFA heeft een Canadese cannabis-shop flink aangepakt vanwege de verkoop van waterpijpen die sprekend lijken op de officiële WK-trofee. Advocaten van de wereldvoetbalbond eisen dat de verkoop per direct wordt gestopt wegens schending van het auteursrecht. Dat meldt het Canadese sportmedium Sportsnet.

Het gaat om de winkel Cosmic Charlies in Toronto. Co-eigenaar Sean Kady laat weten dat hij afgelopen vrijdag een officiële brief op de mat kreeg waarin de FIFA eist dat de gouden 'bongs' uit de schappen verdwijnen. "Ik heb de beer losgemaakt. Dit kon ik eigenlijk wel verwachten", reageert de ondernemer.

FIFA eist alle gegevens op

Artikel gaat verder onder video

De voetbalbond neemt de zaak hoog op. In de brief staan maar liefst acht harde eisen. De FIFA wil alle bonnetjes zien en eist dat Kady precies vertelt hoeveel waterpijpen er zijn verkocht, wat de winst was en waar de eigenaar de spullen vandaan heeft gehaald.

De pijpen werden verkocht voor vijftig dollar per stuk. Volgens Kady heeft hij er niet veel verkocht, aangezien hij er in totaal maar twee op voorraad had. Eentje ligt nog in de winkel en de andere is gekocht door een opmerkelijke klant. "Die man gebruikt niet eens cannabis", lacht Kady. "Hij wilde de pijp gewoon bewaren als verzamelitem. Ik denk dat hij al wel aanvoelde dat ze snel verboden zouden worden."

Brief aan de muur

Kady is niet van plan om de strijd aan te gaan met de voetbalbond, gaat netjes meewerken met de eisen en stopt met de verkoop. Toch kan de Canadees wel lachen om het hele verhaal. Sterker nog: hij had van tevoren al gehoopt dat de FIFA-advocaten achter hem aan zouden komen.

Nu hij de officiële brief daadwerkelijk in handen heeft, gaat hij zijn eerdere belofte nakomen. "Ik ga de brief honderd procent zeker inlijsten en ophangen in de winkel", besluit de eigenaar met een knipoog. "Ik moet alleen nog even kijken welk deel, want de brief is behoorlijk lang."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
Ronald Koeman

Valentijn Driessen pleit voor reserverol sterspeler van Oranje

  • Gisteren, 09:38
  • Gisteren, 09:38
  • 10
Frankrijk - Senegal

Mbappé schrijft geschiedenis: topscorer aller tijden voor Frankrijk in 3-1 zege op Senegal

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
1
2
3
2
Zuid-Korea
1
1
3
3
Tsjechië
1
-1
0
4
Zuid-Afrika
1
-2
0
Groep B
GS
DS
PT
1
Zwitserland
1
0
1
2
Canada
1
0
1
3
Qatar
1
0
1
4
Bosnië-Herzeg.
1
0
1

Standen van alle poules

Meest gelezen

Meer nieuws