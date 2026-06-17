FIFA laat Canadese cannabis-shop stoppen met verkoop van WK-trofee-waterpijpen

De FIFA heeft een Canadese cannabis-shop flink aangepakt vanwege de verkoop van waterpijpen die sprekend lijken op de officiële WK-trofee. Advocaten van de wereldvoetbalbond eisen dat de verkoop per direct wordt gestopt wegens schending van het auteursrecht. Dat meldt het Canadese sportmedium Sportsnet.

Het gaat om de winkel Cosmic Charlies in Toronto. Co-eigenaar Sean Kady laat weten dat hij afgelopen vrijdag een officiële brief op de mat kreeg waarin de FIFA eist dat de gouden 'bongs' uit de schappen verdwijnen. "Ik heb de beer losgemaakt. Dit kon ik eigenlijk wel verwachten", reageert de ondernemer.

FIFA eist alle gegevens op

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De voetbalbond neemt de zaak hoog op. In de brief staan maar liefst acht harde eisen. De FIFA wil alle bonnetjes zien en eist dat Kady precies vertelt hoeveel waterpijpen er zijn verkocht, wat de winst was en waar de eigenaar de spullen vandaan heeft gehaald.

De pijpen werden verkocht voor vijftig dollar per stuk. Volgens Kady heeft hij er niet veel verkocht, aangezien hij er in totaal maar twee op voorraad had. Eentje ligt nog in de winkel en de andere is gekocht door een opmerkelijke klant. "Die man gebruikt niet eens cannabis", lacht Kady. "Hij wilde de pijp gewoon bewaren als verzamelitem. Ik denk dat hij al wel aanvoelde dat ze snel verboden zouden worden."

Brief aan de muur

Kady is niet van plan om de strijd aan te gaan met de voetbalbond, gaat netjes meewerken met de eisen en stopt met de verkoop. Toch kan de Canadees wel lachen om het hele verhaal. Sterker nog: hij had van tevoren al gehoopt dat de FIFA-advocaten achter hem aan zouden komen.

Nu hij de officiële brief daadwerkelijk in handen heeft, gaat hij zijn eerdere belofte nakomen. "Ik ga de brief honderd procent zeker inlijsten en ophangen in de winkel", besluit de eigenaar met een knipoog. "Ik moet alleen nog even kijken welk deel, want de brief is behoorlijk lang."