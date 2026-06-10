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Figo kijkt met schaamte terug op 'Slag van Nürnberg'

10 juni 2026, 16:18
Figo Nürnberg
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Oud-voetballer Luís Figo kijkt twintig jaar na dato met de nodige schaamte terug op de beruchte achtste finale tussen het Nederlands elftal en Portugal op het WK van 2006. In de aanloop naar het wereldkampioenschap geeft hij tegenover De Telegraaf toe dat de zogeheten Slag van Nürnberg, waarin een recordaantal van twintig kaarten viel, een slechte reclame voor de sport was.

Precies twee decennia na het toernooi in Duitsland blikt de voormalige speler van onder meer Real Madrid en FC Barcelona terug op de harde confrontatie met Oranje. Tijdens dat duel deelde de Russische scheidsrechter Valentin Ivanov zestien gele en vier rode kaarten uit, wat nog altijd te boek staat als het officiële WK-record voor de meeste straffen in één wedstrijd. "Dat was een heel intense wedstrijd", stelt Figo. "Zoveel kaarten in één wedstrijd zie je niet zo vaak. Ik kreeg zelf ook een gele kaart. Het was echt een wedstrijd voor mannen, zou je kunnen zeggen. Maar dit was natuurlijk niet goed voor het voetbal", aldus de Portugees.

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In die bewust wedstrijd viel Cristiano Ronaldo al voor rust geblesseerd uit na een harde overtreding van Khalid Boulahrouz in de zevende minuut. Inmiddels is Ronaldo 41 jaar oud, maar de aanvaller maakt nog altijd deel uit van de nationale selectie voor de naderende mondiale eindronde. "Cristiano blijft maar gaan", grapt zijn voormalige ploeggenoot, die in totaal 28 interlands samen met de routinier speelde. "Hij heeft duidelijk batterijen van Duracell. Wat je op het WK van hem kunt verwachten, is dat hij zoals altijd goals zal maken en het team zal helpen", voorspelt de oud-aanvaller. Volgens Figo is de naderende eindronde de uitgelezen kans voor een afscheid in stijl. "Het zal zijn laatste WK zijn en hij zal op de best mogelijke wijze afscheid willen nemen van dit podium."

Naast zijn eigen vaderland, dat volgens hem beschikt over een toplichting, schuift hij ook de traditionele toplanden naar voren. Daarbij noemt de ondernemer specifiek Brazilië, Argentinië, Spanje en Frankrijk als grote favorieten voor de wereldtitel. Vooral de Fransen vormen een rode draad in zijn interlandcarrière. "Zo ging het ook op het WK 2006", herinnert hij aan de uitschakeling door Frankrijk na de overwinning op Nederland. "We haalden dat toernooi een goed niveau, maar we stuitten weer op Frankrijk. Voor onze generatie was het heel jammer, dat we iedere keer uitgeschakeld werden door Frankrijk", verzucht hij.

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Luis Figo

Luis Figo
Carrière
Wed.
Dlp.
2008/2009
Inter
22
1
2007/2008
Inter
17
1
2006/2007
Inter
32
2
2005/2006
Inter
34
5

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