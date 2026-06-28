Henk ten Cate komt in De Oranjezomer met een korte reactie op zijn vermeende aanwezigheid in het Rotterdamse café waar model Sylvia Geersen zaterdagnacht werd mishandeld. De oud-trainer bevestigt dat hij inderdaad aanwezig was in het betreffende etablissement en stelt dat hij de situatie 'een beetje gesust heeft'.

Zaterdag werd Geersen (40) door een nog onbekende man mishandeld in Café van Eijk in Rotterdam. Hij sloeg haar in het gezicht, daarna werd zij 'aan haar haren naar de grond getrokken' en zou ze zijn bedreigd met een wapen. Juicechannel RealityFBI wist zondag te melden dat Ten Cate en zijn vrouw in het café aanwezig waren. De oud-trainer zou de dader bovendien 'hebben geholpen om te vertrekken'.

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In De Oranjezomer brengt Amerikadeskundige Victor Vlam de gebeurtenissen ter sprake. "Het staat overal op internet dat jij erbij was. En, sterker nog, jij hebt de dader naar buiten geholpen. Zeggen ze", aldus Vlam. "Ja, ik wil er eigenlijk verder niet op ingaan. Ik vind het zo'n overdreven gedoe allemaal", luidt de eerste reactie van Ten Cate. Daarna gaat hij tóch inhoudelijk in op de beweringen.

"Ik was daar, dat klopt. En ik ben inderdaad naar buiten gegaan en ik heb min of meer de boel een beetje gesust. Maar ik wil er ook niet te zwaar aan tillen. Zo zwaar was het niet, dus ik wil het hierbij laten." Presentator Hélène Hendriks vat samen: "Je hebt de boel gesust, dus. Dat is het belangrijkste wat je wil zeggen?" Ten Cate: "Nou ja, het is niet geëscaleerd."

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