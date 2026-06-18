Live voetbal

Johan Derksen onthult: tafelgast financieel niet haalbaar voor Vandaag Inside

18 juni 2026, 08:25
Johan Derksen
Foto: © Talpa
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Johan Derksen geeft toe dat hij in het verleden een poging heeft gedaan om Pierre van Hooijdonk als analist aan tafel te krijgen bij Vandaag Inside. Laatstgenoemde bleek financieel echter niet haalbaar.

Van Hooijdonk onthulde vorige week in gesprek met Mezza dat Derksen ‘enkele jaren geleden’ een poging heeft gedaan om hem voor Vandaag Inside te strikken: "Een aantal jaar geleden benaderde Derksen me, uit het niets. Of ik vaste VI-gast wilde worden, als vervanger van Hans Kraay junior.”

Artikel gaat verder onder video

"Derksen is zelfs speciaal naar Breda gekomen om me te overtuigen. Ik had geen interesse. Toch wilde ik de confrontatie graag aangaan met de man die ik in al die jaren ervoor nog nooit had gesproken, maar die me wel eindeloos vaak in zijn show tot op het bot had beledigd”, zei Van Hooijdonk, die tegenwoordig als analist werkzaam is bij de NOS.

Derksen bevestigt de gesprekken met Van Hooijdonk woensdagavond in Vandaag Inside. “Dat is langer dan veertien jaar geleden. Dat was in onze beginfase”, zegt de televisiepersoonlijkheid.

Derksen bezocht Van Hooijdonk samen met Michel van Egmond. In tijd kreeg de routinier zelf nog geen compensatie voor zijn deelname aan Vandaag Inside. “Dat was in de tijd dat we moesten overleven. Hij had meteen een manager bij zich die Hollywood-bedragen in zijn hoofd had”, doelt Derksen op Rob Jansen.

“Wij zijn toen weggegaan met het idee van: hier komen we niet tot een akkoord’, vervolgt Derksen. “Rob Jansen was zijn zaakwaarnemer en vertelde weleens dat Pierre eisen had waarvan Rob zei: ik schaamde me dood als hij vertelde wat hij allemaal wilde hebben.

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kasper Dolberg van Ajax

Deense topclub wil Kasper Dolberg losweken bij Ajax

  • Gisteren, 12:50
  • Gisteren, 12:50
  • 6
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
Ronald Koeman

Valentijn Driessen pleit voor reserverol sterspeler van Oranje

  • di 16 juni, 09:38
  • 16 jun. 09:38
  • 10
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws