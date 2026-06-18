Johan Derksen onthult: tafelgast financieel niet haalbaar voor Vandaag Inside

Johan Derksen geeft toe dat hij in het verleden een poging heeft gedaan om Pierre van Hooijdonk als analist aan tafel te krijgen bij Vandaag Inside. Laatstgenoemde bleek financieel echter niet haalbaar.

Van Hooijdonk onthulde vorige week in gesprek met Mezza dat Derksen ‘enkele jaren geleden’ een poging heeft gedaan om hem voor Vandaag Inside te strikken: "Een aantal jaar geleden benaderde Derksen me, uit het niets. Of ik vaste VI-gast wilde worden, als vervanger van Hans Kraay junior.”

Artikel gaat verder onder video

"Derksen is zelfs speciaal naar Breda gekomen om me te overtuigen. Ik had geen interesse. Toch wilde ik de confrontatie graag aangaan met de man die ik in al die jaren ervoor nog nooit had gesproken, maar die me wel eindeloos vaak in zijn show tot op het bot had beledigd”, zei Van Hooijdonk, die tegenwoordig als analist werkzaam is bij de NOS.

Derksen bevestigt de gesprekken met Van Hooijdonk woensdagavond in Vandaag Inside. “Dat is langer dan veertien jaar geleden. Dat was in onze beginfase”, zegt de televisiepersoonlijkheid.

Derksen bezocht Van Hooijdonk samen met Michel van Egmond. In tijd kreeg de routinier zelf nog geen compensatie voor zijn deelname aan Vandaag Inside. “Dat was in de tijd dat we moesten overleven. Hij had meteen een manager bij zich die Hollywood-bedragen in zijn hoofd had”, doelt Derksen op Rob Jansen.

“Wij zijn toen weggegaan met het idee van: hier komen we niet tot een akkoord’, vervolgt Derksen. “Rob Jansen was zijn zaakwaarnemer en vertelde weleens dat Pierre eisen had waarvan Rob zei: ik schaamde me dood als hij vertelde wat hij allemaal wilde hebben.”