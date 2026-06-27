Teruglezen | Zo verliep de sensationele ontknoping in Groep G van het WK

België moet vannacht aan de bak om vroegtijdige uitschakeling op het WK te voorkomen, In het afsluitende duel in Groep G nemen De Rode Duivels het in Vancouver op tegen Nieuw-Zeeland, alleen bij winst zijn onze zuiderburen verzekerd van een plek in de zestiende finales. Tegelijkertijd kan Egypte de groepswinst voor zich opeisen, zij staan in Seattle tegenover Iran. Om 5.00 uur (Nederlandse tijd) gaat op beide velden de bal rollen; mis niets en vlog de ontknoping in Groep G in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Nieuw-Zeeland - België en Egypte - Iran Sorteer op: Laatste Oudste 90+9' - Egypte - Iran (1-1) Zo eindigt Egypte - Iran in 1-1, waardoor Iran als nummer twee meegaat naar de knock-outfase en Iran de wachtkamer in gaat. 90+7' - Egypte - Iran (1-1) Wat een kans! Ezatolahi kopt op de lat. ❌ 90+3' - Egypte - Iran (1-1) Het doelpunt van Iran wordt afgekeurd wegens buitenspel, het staat weer 1-1. 90+6' - Nieuw-Zeeland - België (1-5) Het laatste fluitsignaal klinkt in Vancouver. België verslaat Nieuw-Zeeland met 1-5 en dat is genoeg voor de eerste plek in de poule. En misschien nog wel belangrijker: het optimisme keert wat terug, na een bijzonder stroeve start van het toernooi. ⚽ 90+3' - Egypte - Iran (1-2) BREAKING Iran scoort in de blessuretijd, maar er wordt nog gekeken naar buitenspel... ⚽ 90+4' - Nieuw-Zeeland - België (1-5) Salemaekers met de 1-5! 89' - Egypte - Iran (1-1) Op de lat! Taremi kopt op de lat, al fluit de arbiter voor een overtreding op doelman Shobeir. ⚽ 86' - Nieuw-Zeeland - België (1-4) BREAKING En het is meteen raak aan de andere kant! Invaller Lukaku kopt de 1-4 binnen en België staat virtueel weer bovenaan. ⚽ 84' - Nieuw-Zeeland - België (1-3) BREAKING Nieuw-Zeeland komt terug tot 1-3 door een knal van Just! En zo daalt België virtueel naar plek twee. 70' - Egypte - Iran (1-1) Egypte staat nu virtueel tweede, wat een ontmoeting zou betekenen met Australië in de knock-outfase. Zojuist is bovendien Mohamed Salah geblesseerd uitgevallen. ⚽ 67' - Nieuw-Zeeland - België (0-3) BREAKING Die zat eraan te komen! De Bruyne schiet van afstand raak en België is nu virtueel groepswinnaar. 65' - Nieuw-Zeeland - België (0-2) Fernandez-Pardo krijgt na god voorbereidend werk van Trossard een goede kans op de 0-3, maar schiet over. 54' - Nieuw-Zeeland - België (0-2) Als België nog een keer scoort, en het gelijk blijft bij Egypte - Iran, dan nemen de Rode Duivels virtueel de eerste plek over. ⚽ 50' - Nieuw-Zeeland - België (0-2) BREAKING Trossard met zijn tweede! Nadat zijn schot eerst nog geblokt wordt door ploeggenoot Vanaken, is het raak bij de tweede poging. België zet een grote stap richting de knock-outfase. 46' - Egypte - Iran (1-1) Ook in Seattle start de tweede helft. Laad meer