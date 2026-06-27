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Teruglezen | Zo verliep de sensationele ontknoping in Groep G van het WK

27 juni 2026, 04:50   Bijgewerkt: 07:10
NZEBEL
Foto: © Imago / Realtimes
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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België moet vannacht aan de bak om vroegtijdige uitschakeling op het WK te voorkomen, In het afsluitende duel in Groep G nemen De Rode Duivels het in Vancouver op tegen Nieuw-Zeeland, alleen bij winst zijn onze zuiderburen verzekerd van een plek in de zestiende finales. Tegelijkertijd kan Egypte de groepswinst voor zich opeisen, zij staan in Seattle tegenover Iran. Om 5.00 uur (Nederlandse tijd) gaat op beide velden de bal rollen; mis niets en vlog de ontknoping in Groep G in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Nieuw-Zeeland - België en Egypte - Iran

Sorteer op:

20m geleden

07:03

90+9' - Egypte - Iran (1-1)

Zo eindigt Egypte - Iran in 1-1, waardoor Iran als nummer twee meegaat naar de knock-outfase en Iran de wachtkamer in gaat.

21m geleden

07:02

90+7' - Egypte - Iran (1-1)

Wat een kans! Ezatolahi kopt op de lat.

23m geleden

06:59

❌ 90+3' - Egypte - Iran (1-1)

Het doelpunt van Iran wordt afgekeurd wegens buitenspel, het staat weer 1-1. 

25m geleden

06:58

90+6' - Nieuw-Zeeland - België (1-5)

Het laatste fluitsignaal klinkt in Vancouver. België verslaat Nieuw-Zeeland met 1-5 en dat is genoeg voor de eerste plek in de poule. En misschien nog wel belangrijker: het optimisme keert wat terug, na een bijzonder stroeve start van het toernooi.

26m geleden

06:57

⚽ 90+3' - Egypte - Iran (1-2)

Iran scoort in de blessuretijd, maar er wordt nog gekeken naar buitenspel...

26m geleden

06:57

⚽ 90+4' - Nieuw-Zeeland - België (1-5)

Salemaekers met de 1-5!

30m geleden

06:53

89' - Egypte - Iran (1-1)

Op de lat! Taremi kopt op de lat, al fluit de arbiter voor een overtreding op doelman Shobeir.

35m geleden

06:48

⚽ 86' - Nieuw-Zeeland - België (1-4)

En het is meteen raak aan de andere kant! Invaller Lukaku kopt de 1-4 binnen en België staat virtueel weer bovenaan. 

37m geleden

06:46

⚽ 84' - Nieuw-Zeeland - België (1-3)

Nieuw-Zeeland komt terug tot 1-3 door een knal van Just! En zo daalt België virtueel naar plek twee.

1u geleden

06:34

70' - Egypte - Iran (1-1)

Egypte staat nu virtueel tweede, wat een ontmoeting zou betekenen met Australië in de knock-outfase. Zojuist is bovendien Mohamed Salah geblesseerd uitgevallen.

1u geleden

06:29

⚽ 67' - Nieuw-Zeeland - België (0-3)

Die zat eraan te komen! De Bruyne schiet van afstand raak en België is nu virtueel groepswinnaar. 

1u geleden

06:27

65' - Nieuw-Zeeland - België (0-2)

Fernandez-Pardo krijgt na god voorbereidend werk van Trossard een goede kans op de 0-3, maar schiet over.

1u geleden

06:17

54' - Nieuw-Zeeland - België (0-2)

Als België nog een keer scoort, en het gelijk blijft bij Egypte - Iran, dan nemen de Rode Duivels virtueel de eerste plek over.

1u geleden

06:13

⚽ 50' - Nieuw-Zeeland - België (0-2)

Trossard met zijn tweede! Nadat zijn schot eerst nog geblokt wordt door ploeggenoot Vanaken, is het raak bij de tweede poging. België zet een grote stap richting de knock-outfase.

1u geleden

06:09

46' - Egypte - Iran (1-1)

Ook in Seattle start de tweede helft. 

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Nieuw-Zeeland - België

1 - 5
Vandaag gespeeld om 05:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
1
Egypte
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
België
2
0
2
4
Nieuw-Zeeland
2
-2
1

Complete Stand

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