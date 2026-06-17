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LIVE WK 2026 | Messi maakt hattrick tegen Algerije, WK-topscorer aller tijden

17 juni 2026, 02:50   Bijgewerkt: 04:40
ARALG
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Voor regerend wereldkampioen Argentinië gaat de jacht op titelprolongatie vannacht dan eindelijk beginnen. In de eerste wedstrijd in Groep J stuiten de Albicelesti op Algerije, dat vlak voor het WK nog opzien baarde door Oranje te kloppen in de uitzwaaiwedstrijd in De Kuip. Drieënhalf jaar na het succes in Qatar is de grote vraag: heeft Lionel Messi het in zich om nog één keer te schitteren op het allerhoogste podium? Om 3.00 uur gaat de bal rollen in Kansas City, mis niets en volg de WK-wedstrijd Argentinië - Algerije in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Argentinië - Algerije

Sorteer op:

2m geleden

04:43

🔄 79' - Messi naar de kant (3-0)

Onder luid applaus stapt hij van het veld. Wat een entree voor de ster van Argentinië. Het moet raar lopen, wil hij niet in de loop van het WK uitgroeien tot de enige topscorer aller tijden. Paz is zijn vervanger. Tegelijkertijd komt Otamendi erin voor Romero.

5m geleden

04:39

⚽ 76' - Hattrick voor Messi, WK-topscorer aller tijden! (3-0)

Hij doet het weer! Messi maakt de 3-0 en evenaart Miroslav Klose als WK-topscorer aller tijden! Aan de rand van de zestien krijgt hij te veel ruimte van Algerije en vindt hij de linkerhoek. 

6m geleden

04:38

74' - Het stadion wil een penalty (2-0)

Als Messi naar de grond gaat in een duel met Ait-Nouri, roept het stadion om een penalty. Marciniak denkt er anders over. 

11m geleden

04:33

Zo ziet de WK-topscorerslijst er nu uit

12m geleden

04:32

69' - Aouar probeert het (2-0)

Van afstand schiet de invaller naast het doel van Martínez. Tijd voor een drinkpauze. 

16m geleden

04:29

66' - Zidane voorkomt hattrick Messi (2-0)

Messi mag weer opstomen en schieten, maar ditmaal brengt Zidane redding. 

21m geleden

04:23

⚽ 60' - En weer is het Messi! (2-0)

In de rebound zet hij Argentinië op 2-0! Een afstandsschot van Mac Allister wordt niet geklemd door de zwak keepende Zidane. In de rebound is het voor Messi een koud kunstje om zijn vijftiende WK-goal ooit te maken.

28m geleden

04:17

54' - Zidane redt op schot Martínez (1-0)

Messi stuurt Martínez de diepte in en zijn diagonale schot wordt gekeerd door de keeper van Algerije. 

30m geleden

04:14

51' - Messi schiet over (1-0)

Ook na de pauze oogt hij gretig, maar dit schot mist richting. 

36m geleden

04:08

46' - Tweede helft van start (1-0)

De tweede helft begint met één wijziging: Molina komt voor Montiel bij Argentinië.

45m geleden

03:59

Over de overtreding van Messi...

Lionel Messi laat zich van slechte kant zien: 'Dit is een heel smerige overtreding!'

Lionel Messi laat zich van slechte kant zien: 'Dit is een heel smerige overtreding!'

Lionel Messi heeft in zijn historische tweehonderdste interland voor ophef gezorgd met een harde overtreding op Aïssa Mandi. De Argentijnse ster kwam opvallend genoeg zonder kaart weg, tot verbazing van de NOS-commentator.

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1u geleden

03:52

Rust

Argentnië en Algerije gaan bij een 1-0 stand de kleedkamer in. 

1u geleden

03:51

45+3' - Hadj Moussa voor het eerst (1-0)

De Feyenoorder ziet zijn schot gesmoord worden. 

1u geleden

03:48

De blessuretijd begint

Er komen vier minuten bij. 

1u geleden

03:47

45' - Ongevaarlijke doelpogingen Algerije (1-0)

De Noord-Afrikanen melden zich veel op de helft van Argentinië in de slotfase van de eerste helft, zonder echt gevaarlijk te worden. 

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En dit had een rode kaart moeten zijn voor messi in de 37e minute .

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
343 Reacties
91 Dagen lid
204 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En dit had een rode kaart moeten zijn voor messi in de 37e minute .

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Argentinië - Algerije

03:00
Vandaag om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
0
0
0
2
Algerije
0
0
0
3
Oostenrijk
0
0
0
4
Jordanië
0
0
0

Complete Stand

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