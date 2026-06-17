LIVE WK 2026 | Messi maakt hattrick tegen Algerije, WK-topscorer aller tijden

Voor regerend wereldkampioen Argentinië gaat de jacht op titelprolongatie vannacht dan eindelijk beginnen. In de eerste wedstrijd in Groep J stuiten de Albicelesti op Algerije, dat vlak voor het WK nog opzien baarde door Oranje te kloppen in de uitzwaaiwedstrijd in De Kuip. Drieënhalf jaar na het succes in Qatar is de grote vraag: heeft het in zich om nog één keer te schitteren op het allerhoogste podium? Om 3.00 uur gaat de bal rollen in Kansas City, mis niets en volg de WK-wedstrijd Argentinië - Algerije in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Argentinië - Algerije Sorteer op: Laatste Oudste 🔄 79' - Messi naar de kant (3-0) Onder luid applaus stapt hij van het veld. Wat een entree voor de ster van Argentinië. Het moet raar lopen, wil hij niet in de loop van het WK uitgroeien tot de enige topscorer aller tijden. Paz is zijn vervanger. Tegelijkertijd komt Otamendi erin voor Romero. ⚽ 76' - Hattrick voor Messi, WK-topscorer aller tijden! (3-0) BREAKING Hij doet het weer! Messi maakt de 3-0 en evenaart Miroslav Klose als WK-topscorer aller tijden! Aan de rand van de zestien krijgt hij te veel ruimte van Algerije en vindt hij de linkerhoek. 74' - Het stadion wil een penalty (2-0) Als Messi naar de grond gaat in een duel met Ait-Nouri, roept het stadion om een penalty. Marciniak denkt er anders over. Zo ziet de WK-topscorerslijst er nu uit 69' - Aouar probeert het (2-0) Van afstand schiet de invaller naast het doel van Martínez. Tijd voor een drinkpauze. 66' - Zidane voorkomt hattrick Messi (2-0) Messi mag weer opstomen en schieten, maar ditmaal brengt Zidane redding. ⚽ 60' - En weer is het Messi! (2-0) BREAKING In de rebound zet hij Argentinië op 2-0! Een afstandsschot van Mac Allister wordt niet geklemd door de zwak keepende Zidane. In de rebound is het voor Messi een koud kunstje om zijn vijftiende WK-goal ooit te maken. 54' - Zidane redt op schot Martínez (1-0) Messi stuurt Martínez de diepte in en zijn diagonale schot wordt gekeerd door de keeper van Algerije. 51' - Messi schiet over (1-0) Ook na de pauze oogt hij gretig, maar dit schot mist richting. 46' - Tweede helft van start (1-0) De tweede helft begint met één wijziging: Molina komt voor Montiel bij Argentinië. Over de overtreding van Messi... Lionel Messi laat zich van slechte kant zien: 'Dit is een heel smerige overtreding!' Lionel Messi heeft in zijn historische tweehonderdste interland voor ophef gezorgd met een harde overtreding op Aïssa Mandi. De Argentijnse ster kwam opvallend genoeg zonder kaart weg, tot verbazing van de NOS-commentator. Lees verder Rust Argentnië en Algerije gaan bij een 1-0 stand de kleedkamer in. 45+3' - Hadj Moussa voor het eerst (1-0) De Feyenoorder ziet zijn schot gesmoord worden. De blessuretijd begint Er komen vier minuten bij. 45' - Ongevaarlijke doelpogingen Algerije (1-0) De Noord-Afrikanen melden zich veel op de helft van Argentinië in de slotfase van de eerste helft, zonder echt gevaarlijk te worden. Laad meer