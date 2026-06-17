LIVE WK 2026 | Messi maakt hattrick tegen Algerije, WK-topscorer aller tijden

Voor regerend wereldkampioen Argentinië gaat de jacht op titelprolongatie vannacht dan eindelijk beginnen. In de eerste wedstrijd in Groep J stuiten de Albicelesti op Algerije, dat vlak voor het WK nog opzien baarde door Oranje te kloppen in de uitzwaaiwedstrijd in De Kuip. Drieënhalf jaar na het succes in Qatar is de grote vraag: heeft Lionel Messi het in zich om nog één keer te schitteren op het allerhoogste podium? Om 3.00 uur gaat de bal rollen in Kansas City, mis niets en volg de WK-wedstrijd Argentinië - Algerije in dit liveblog.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.