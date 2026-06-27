LIVE WK 2026 | Overleeft België de poulefase? Volg hier de ontknoping in Groep G

België moet vannacht aan de bak om vroegtijdige uitschakeling op het WK te voorkomen, In het afsluitende duel in Groep G nemen De Rode Duivels het in Vancouver op tegen Nieuw-Zeeland, alleen bij winst zijn onze zuiderburen verzekerd van een plek in de zestiende finales. Tegelijkertijd kan Egypte de groepswinst voor zich opeisen, zij staan in Seattle tegenover Iran. Om 5.00 uur (Nederlandse tijd) gaat op beide velden de bal rollen; mis niets en vlog de ontknoping in Groep G in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Nieuw-Zeeland - België en Egypte - Iran Sorteer op: Laatste Oudste