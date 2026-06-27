Live voetbal

LIVE WK 2026 | Overleeft België de poulefase? Volg hier de ontknoping in Groep G

27 juni 2026, 03:30
NZEBEL
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

België moet vannacht aan de bak om vroegtijdige uitschakeling op het WK te voorkomen, In het afsluitende duel in Groep G nemen De Rode Duivels het in Vancouver op tegen Nieuw-Zeeland, alleen bij winst zijn onze zuiderburen verzekerd van een plek in de zestiende finales. Tegelijkertijd kan Egypte de groepswinst voor zich opeisen, zij staan in Seattle tegenover Iran. Om 5.00 uur (Nederlandse tijd) gaat op beide velden de bal rollen; mis niets en vlog de ontknoping in Groep G in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Nieuw-Zeeland - België en Egypte - Iran

Sorteer op:
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Geert Wilders en Marokko

Nederland treft Marokko, Geert Wilders reageert direct

  • Gisteren, 10:20
  • Gisteren, 10:20
  • 9
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
Lautaro Martinez

Nederlanders walgen van Argentinië: 'De schaamte voorbij, zij moeten wereldkampioen worden'

  • ma 22 juni, 20:42
  • 22 jun. 20:42
  • 11
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nieuw-Zeeland - België

05:00
Vandaag om 05:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
1
Egypte
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
België
2
0
2
4
Nieuw-Zeeland
2
-2
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws