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LIVE WK 2026 | Titelverdediger Argentinië stuit op Oranje-plaaggeest Algerije

17 juni 2026, 01:00   Bijgewerkt: 01:30
ARALG
Foto: © Imago / Realtimes
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Voor regerend wereldkampioen Argentinië gaat de jacht op titelprolongatie vannacht dan eindelijk beginnen. In de eerste wedstrijd in Groep J stuiten de Albicelesti op Algerije, dat vlak voor het WK nog opzien baarde door Oranje te kloppen in de uitzwaaiwedstrijd in De Kuip. Drieënhalf jaar na het succes in Qatar is de grote vraag: heeft Lionel Messi het in zich om nog één keer te schitteren op het allerhoogste podium? Om 3.00 uur gaat de bal rollen in Kansas City, mis niets en volg de WK-wedstrijd Argentinië - Algerije in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Argentinië - Algerije

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28m geleden

01:08

Het wedstrijdtoneel vanavond

De wedstrijd is in Kansas City, de stad waar Oranje zijn basiskamp heeft én later tegen Tunesië zal spelen. 

GEHA Field at Arrowhead Stadium: Oranje speelt derde groepswedstrijd in recordbrekend stadion

GEHA Field at Arrowhead Stadium: Oranje speelt derde groepswedstrijd in recordbrekend stadion

GEHA Field at Arrowhead Stadium is een van de elf stadions in de Verenigde Staten tijdens het WK. Het stadion in Kansas City, waar Oranje een groepswedstrijd speelt, heeft het wereldrecord voor het luidste openluchtstadion in handen.

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30m geleden

01:07

Opstelling van Argentinië is al bekend

Argentinië start met Lionel Messi! Ook voormalig Ajacied Lisandro Martínez staat in de basis.

Opstelling Argentinië: E. Martinez, Montiel, Romero, Martínez, Medina; Mac Alliser, Enzo Fernándes, De Paul; Messi, L. Martínez, Thiago Almada

32m geleden

01:05

Welkom in het liveblog

Goedenacht en welkom in het liveverslag van Argentinië - Algerije! Over twee uur begint de jacht op titelprolongatie voor de kampioen van 2022. 

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Argentinië - Algerije

03:00
Vandaag om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
0
0
0
2
Algerije
0
0
0
3
Oostenrijk
0
0
0
4
Jordanië
0
0
0

Complete Stand

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