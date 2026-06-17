LIVE WK 2026 | Titelverdediger Argentinië stuit op Oranje-plaaggeest Algerije

Voor regerend wereldkampioen Argentinië gaat de jacht op titelprolongatie vannacht dan eindelijk beginnen. In de eerste wedstrijd in Groep J stuiten de Albicelesti op Algerije, dat vlak voor het WK nog opzien baarde door Oranje te kloppen in de uitzwaaiwedstrijd in De Kuip. Drieënhalf jaar na het succes in Qatar is de grote vraag: heeft het in zich om nog één keer te schitteren op het allerhoogste podium? Om 3.00 uur gaat de bal rollen in Kansas City, mis niets en volg de WK-wedstrijd Argentinië - Algerije in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Argentinië - Algerije Sorteer op: Laatste Oudste Het wedstrijdtoneel vanavond De wedstrijd is in Kansas City, de stad waar Oranje zijn basiskamp heeft én later tegen Tunesië zal spelen. GEHA Field at Arrowhead Stadium: Oranje speelt derde groepswedstrijd in recordbrekend stadion GEHA Field at Arrowhead Stadium is een van de elf stadions in de Verenigde Staten tijdens het WK. Het stadion in Kansas City, waar Oranje een groepswedstrijd speelt, heeft het wereldrecord voor het luidste openluchtstadion in handen. Lees verder Opstelling van Argentinië is al bekend Argentinië start met Lionel Messi! Ook voormalig Ajacied Lisandro Martínez staat in de basis. Opstelling Argentinië: E. Martinez, Montiel, Romero, Martínez, Medina; Mac Alliser, Enzo Fernándes, De Paul; Messi, L. Martínez, Thiago Almada Welkom in het liveblog Goedenacht en welkom in het liveverslag van Argentinië - Algerije! Over twee uur begint de jacht op titelprolongatie voor de kampioen van 2022.