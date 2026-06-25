LIVE WK 2026 | Marokko op achterstand tegen Haïti, Vinícius scoort voor Brazilië tegen Schotland

Marokko kan zich vannacht in het derde en laatste pouleduel op het WK verzekeren van de winst in Groep C. De Atlasleeuwen, na twee speelronden op doelsaldo tweede achter Brazilië, nemen het zelf in Atlanta op tegen de puntloze hekkensluiter Haïti. Tegelijkertijd stuiten de Brazilianen in Miami op Schotland. De eindstand in de poule is van groot belang voor Nederland, dat als het zelf als eerste of tweede eindigt in de eigen groep, het in de volgende ronde opneemt tegen een land uit groep C. Grijpt het Marokko van man in vorm vanavond de winst, en is dat voldoende om bovenaan te eindigen? Om 00.00 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg de wedstrijden Marokko - Haïti en Schotland - Brazilië in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026 - Marokko - Haïti en Schotland - Brazilië Sorteer op: Laatste Oudste 30' - Marokko - Haïti (0-1) Marokko is tot tweemaal toe heel dicht bij de gelijkmaker. Eerst tuit Hakimi op doelman Placide, daarna geldt hetzelfde voor El Kaabi. ❌ 24' - Schotland - Brazilië (0-1) Doelpunt afgekeurd! Het contact was erg licht, maar na het bekijken van de beelden keurt scheidsrechter Ramos de goal af. 24' - Schotland - Brazilië (0-2) De VAR kijkt naar de goal. Maakte Vinícius een overtreding? ⚽ 22' - Schotland - Brazilië (0-2) BREAKING Wéér een Schotse blunder! Nu gaat de andere centrale verdediger, Hendry, in de fout. Hij is zich niet bewust van zijn omgeving en laat zich de bal afsnoepen door Vinícius, die richting doel loopt en het cadeautje uitpakt. 18' - Schotland - Brazilië (0-1) Brazilië blijft de betere partij tegen Schotland. Het openingsdoelpunt heeft de Goddellijke Kanaries goed gedaan. Stand van zaken in Groep C Het is nog vroeg, maar de groepswinst is plots een stuk verder weg voor Marokko. Zoals het er nu voor staat, moet Marokko vier keer scoren om Brazilië te passeren, tenzij Brazilië punten verspeelt. 14 - Marokko - Haïti (0-1) Gigantische kans voor Saibari! Van dichtbij krijgt hij zijn voet niet goed tegen de bal. Dit had eigenlijk een doelpunt moeten zijn voor de PSV'er. ⚽ 10' - Marokko - Haïti (0-1) BREAKING Sensatie, Haïti op voorsprong! Met een lepe bal achter het standbeen opent Joseph de score. Hij ontvangt een lage voorzet van Duverne en komt via doelman Bono tot scoren. 6' - Marokko - Haïti (0-0) Makkelie kent een vrije trap toe aan Haïti, die door Bellegearde meteen richting doel wordt geschoten. Geen gekke poging, maar de afstand is te groot. ⚽ 7' - Schotland - Brazilië (0-1) BREAKING Vinícius doet het weer! De sterspeler pakt een Schots cadeautje uit en scoort in een leeg doel. Verdediger McKenna is niet bij de les en laat zich van de bal zetten door Rayan, waarna de bal bij Vinícius terechtkomt. Die omspeelt doelman Gunn en scoort. 6' - Marokko - Haïti (0-0) Marokko wordt voor het eerst gevaarlijk, maar de doelman onderschept een voorzet met zijn uitgestoken been. 1' - Schotland - Brazilië (0-0) In Miami brengt Schotland de wedstrijd op gang. 1' - Marokko - Haïti (0-0) Marokko trapt af voor het begin van de wedstrijd. Spelers staan klaar bij Marokko - Haïti De spelers van Marokko en Haïti komen het veld op, onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Opstellingen bij Schotland - Brazilië bekend De 22 spelers die aan de aftrap staan bij Schotland - Brazilië zijn ook bekend! Neymar Junior keert terug bij de selectie en start op de bank bij de Brazilianen. Laad meer