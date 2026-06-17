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Livestream: zo kijk je gratis naar Argentinië - Algerije op het WK

17 juni 2026, 01:30
Argentinië - Algerije
Foto: © Imago/Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Argentinië en Algerije beginnen in de nacht van dinsdag op woensdag met een onderling duel aan het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Het duel in Kansas City begint om 03.00 uur. In dit artikel lees je op welke manier je het WK-duel Argentinië - Algerije gratis kunt streamen.

Gratis livestream WK-duel Argentinië - Algerije

Argentinië en Algerije beginnen in de nacht van dinsdag op woensdag aan het WK. Om 03.00 trappen beide landen af in Kansas City. De wedstrijd in Groep J wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien op NPO 1.

Groep J

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Argentinië en Algerije zijn op het WK van 2026 ingedeeld in Groep J. Daarin nemen beide landen het verder op tegen Oostenrijk en Jordanië. In het verleden troffen Argentinië en Algerije elkaar pas een keer eerder. In 2007 eindigde een vriendschappelijk duel in een 4-3 overwinning voor de Zuid-Amerikanen.

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Argentinië - Algerije

03:00
Vandaag om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
0
0
0
2
Algerije
0
0
0
3
Oostenrijk
0
0
0
4
Jordanië
0
0
0

Complete Stand

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