Live voetbal

Livestream: zo kijk je gratis naar Frankrijk - Senegal op het WK

16 juni 2026, 19:30
Frankrijk - Senegal
Foto: © Imago/Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Frankrijk en Senegal beginnen dinsdagavond met een onderling duel aan het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Het duel in het New York New Jersey Stadium begint om 21.00 uur. In dit artikel lees je op welke manier je het WK-duel Frankrijk - Senegal gratis kunt streamen.

Gratis livestream WK-duel Frankrijk - Senegal

Frankrijk en Senegal beginnen dinsdagavond aan het WK. Om 21.00 uur trappen beide landen af in East Rutherford, vlak bij New York. De wedstrijd in Groep I wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien op NPO 1.

Groep I

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Frankrijk en Senegal zijn op het WK van 2026 ingedeeld in Groep I. Daarin nemen beide landen het verder op tegen Noorwegen en Irak. Drie keer eerder troffen beide ploegen elkaar in een interland. Tweemaal trok Senegal aan het langste eind, terwijl Frankrijk een keer de winst pakte.

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Frankrijk - Senegal

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Noorwegen
0
0
0

Complete Stand

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