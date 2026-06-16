Loting tweede voorronde Conference League: dit staat Ajax te wachten

Ajax weet woensdag wat het te wachten staat in de jacht op Europees voetbal. De Amsterdammers plaatsten zich voor de tweede voorronde van de Conference League en deze week wordt bepaald wie hierin de tegenstander is. FCUpdate zet alles rond de loting op een rij.

Ajax eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers moesten daardoor de play-offs in om Europees voetbal veilig te stellen. Nadat in de halve finale met 2-0 werd gewonnen van FC Groningen, was Ajax in de finale na strafschoppen te sterk voor FC Utrecht. Daardoor zal de ploeg van nieuwe trainer Míchel in de tweede voorronde van de Conference League instromen.

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Om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken, zal Ajax meerdere rondes moeten doorkomen. Bij winst in de tweede voorronde wacht nog de derde voorronde en ten slotte ook de play-offronde. Alleen als de Amsterdammers de drie tweeluiken winnend afsluiten, zullen ze zich mogen melden in de competitiefase van het derde Europese toernooi.

Mogelijke tegenstanders van Ajax

Woensdag gaat Ajax de koker in en weet het met welke club het in de tweede voorronde zal moeten afrekenen. Op basis van de clubcoëfficiënt heeft de club uit de hoofdstad een geplaatste status en kan het alleen een ongeplaatste tegenstander treffen. Andere geplaatste ploegen, zoals SC Braga, FC Kopenhagen, FCSB, AA Gent en Panathinaikos, worden daarmee ontlopen. Een deel van de mogelijke tegenstanders zal bestaan uit de winnaars van de eerste voorrondes in de Conference League en verliezers uit de eerste voorrondes in de Europa League. Die lotingen worden pas later op dinsdag verricht.

Alle mogelijke tegenstanders van Ajax:

Panevezys (Litouwen)

Neftçi (Azerbeidzjan)

Motherwell (Schotland)

DAC Dunajska Streda (Slowakije)

GAIS (Zweden)

IFK Göteborg (Zweden)

Varazdin (Kroatië)

Beitar Jeruzalem (Israël)

Hapoel Tel Aviv (Israël)

Paks (Hongarije)

Debrecen (Hongarije)

Polissya Zhytomyr (Oekraïne)

LNZ Cherkasy (Oekraïne)

Zeleznicar Pancevo (Servië)

Koper (Slovenië)

Bravo (Slovenië)

Zimbru Chisinau (Moldavië)

Valur (IJsland)

Auda (Letland)

CSKA 1948 (Bulgarije)

Shelbourne (Ierland)

Dukagjini (Kosovo)

Valletta (Malta)

Coleraine (Noord-Ierland)

Winnaar ECL-voorronde Vllaznia (Albanië)

Winnaar ECL-voorronde Vikingur (Faeröer)

Winnaar ECL-voorronde La Fiorita (San Marino)

Winnaar ECL-voorronde Zira (Azerbeidzjan)

Winnaar ECL-voorronde Decic (Montenegro)

Winnaar ECL-voorronde Dila Gori (Georgië)

Winnaar ECL-voorronde BATE Borisov (Belarus)

Winnaar ECL-voorronde Sarajevo (Bosnië-Herzegovina)

Winnaar ECL-voorronde AC D’Escaldes (Andorra)

Winnaar ECL-voorronde St Josephs (Gibraltar)

Winnaar ECL-voorronde Santa Coloma (Andorra)

Winnaar ECL-voorronde Dinamo Tbilisi (Georgië)

Winnaar ECL-voorronde Alashkert (Armenië)

Verliezer EL-voorronde Zilina (Slowakije)

Verliezer EL-voorronde Vojvodina (Servië)

Verliezer EL-voorronde Universitatea Cluj (Roemenië)

Verliezer EL-voorronde Aluminij (Slovenië)

Verliezer EL-voorronde Derry City (Ierland)

Verliezer EL-voorronde (IJsland)

Wie Ajax uit deze lijst precies zal tegenkomen in de tweede voorronde van de Conference League, zal woensdag duidelijk worden. Mochten de Amsterdammers gekoppeld worden aan een van de ploegen die uitkomt in de eerste voorronde van de Europa League of Conference League, volgt er pas later duidelijkheid. Die wedstrijden worden namelijk pas op 9 en 16 juli gespeeld. Op 23 juli is Ajax zelf aan de beurt met de heenwedstrijd in de tweede voorronde. Een week later, op 30 juli, volgt de return.

Overige belangrijke data

Nog voordat Ajax zijn wedstrijden in de tweede voorronde speelt, weet het al wie de mogelijke tegenstander is in de derde voorronde. De loting daarvoor wordt namelijk op 20 juli verricht, waarna de duels op 6 en 13 augustus volgen. Op 3 augustus vindt de loting voor de play-offronde plaats, met de wedstrijden op 20 en 27 augustus. Weet Ajax zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi, zal de club op 28 augustus de koker in gaan als er wordt geloot voor de competitiefase van de Conference League. De eerste wedstrijden daarvan staan op 15 oktober op de planning.

Wordt de Conference League-loting uitgezonden op tv?

De UEFA zal de loting voor de tweede voorronde van de Conference League woensdag in de loop van de ochtend uitvoeren. De volledige loting zal alleen worden gepubliceerd op de website van de Europese bond en wordt dus niet uitgezonden.