Makaay komt met suggestie om doelpuntendroogte Oranje te doorbreken

Oud-international Roy Makaay vindt de discussie rondom de positie van in het Nederlands elftal zwaar overtrokken. De aanvaller van AS Roma kwam in de laatste oefeninterlands voor het WK niet tot scoren, maar volgens de voormalig spits is er geen reden tot paniek. "We hebben het over twee wedstrijden, niet tien", stelt Makaay bij ESPN. Volgens hem moet de speler gewoon vasthouden aan zijn eigen spel. "Hij moet niks anders doen dan dat hij normaal doet."

Oranje werkte in de aanloop naar het WK oefenduels af tegen Algerije, dat met 0-1 werd verloren, en Oezbekistan, waartegen een 2-1 zege werd geboekt. Malen startte in beide wedstrijden in de basis, maar wist het net niet te vinden. "Hij had in beide wedstrijden moeten scoren. Tegen Algerije misschien zelfs wel twee keer", oordeelt Makaay. Toch ziet hij dat de spits wel degelijk op de juiste plekken opduikt. "Hij staat steeds op de goede positie, maar waar ze bij Roma van alle hoeken en gaten binnenvliegen, gebeurt dat nu net niet", legt hij uit. De druk bij de nationale ploeg speelt daarin volgens hem een rol. "De druk is natuurlijk anders. Er staat een WK voor de deur en hij moet Memphis op de bank houden", verklaart Makaay. "Daardoor zijn natuurlijk alle ogen op hem gericht".

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De bondscoach staat nu voor een tactische keuze en Makaay komt daarin met suggestie om het rendement van Malen te verhogen. "Het is nu de vraag: laat je hem staan in de spits of zet je er een sterk aanspeelpunt naast zoals Brian Brobbey", vraagt de oud-international zich af. Volgens Makaay zou een samenwerking tussen die twee goed uitpakken. "Dat zou het spel van Malen kunnen complementeren. Zijn diepte en snelheid maken hem zo ongelofelijk gevaarlijk."

Opvallend is dat Malen in het verleden vaak effectiever was wanneer hij vanaf de bank binnen de lijnen kwam. Van zijn dertien interlanddoelpunten maakte hij er tien als invaller. Bovendien liggen zijn statistieken op het gebied van schoten op doel, gecreëerde kansen en geslaagde dribbels per negentig minuten hoger als wisselspeler dan als basisklant. Makaay snapt die dynamiek wel. "De vermoeidheid is natuurlijk hoger bij de tegenstander als je als wissel het veld inkomt, maar dat maakt het niet altijd makkelijker", nuanceert hij. "Je moet wel direct meekunnen in het tempo van de wedstrijd."

Om de spits door zijn doelpuntendroogte heen te helpen, kijkt Makaay naar assistent-trainer Ruud van Nistelrooij. "Die kan hem met zijn bak aan ervaring, ook als voormalig topspits, zeker helpen", denkt hij. De rust in de technische staf van Oranje is een voordeel. Zelf kijkt Makaay naar zijn eigen verleden bij Bayern München om het belang van vertrouwen te benadrukken. "Ik had ooit ook een periode bij Bayern dat ik moeilijk tot goals kwam, maar ik kreeg het vertrouwen van de trainer dat ik mocht blijven staan", herinnert hij zich.

Tot slot wijst de oud-spits erop dat het scorend vermogen van Oranje niet uitsluitend van Malen hoeft te komen, met spelers als Cody Gakpo, Tijjani Reijnders en Justin Kluivert in het team. Bovendien hoeft een doelpuntloze spits mondiaal succes niet in de weg te staan. "In 2018 werd Frankrijk wereldkampioen met Olivier Giroud in de spits en hij kwam dat gehele toernooi niet tot scoren", besluit Makaay.