Marokko dankt Saibari en is nagenoeg zeker van volgende ronde

Marokko heeft dankzij een 0-1 zege op Schotland een reuzenstap richting de zestiende finales van het WK gezet. In Boston was PSV'er wederom de gevierde man.

De Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouahbi hield tegen de Schotten de basiself intact die Brazilië in de eerste speelronde op een 1-1 gelijkspel hielden. Dat hield in dat PSV'er Ismael Saibari, tegen de Seleção goed voor een fraaie treffer, opnieuw in de spits werd geposteerd en dat voormalig Ajacied Noussair Mazraoui wederom als linksback mocht beginnen. Aan Schotse zijde voerde bondscoach Steve Clarke wel meerdere wijzigingen door ten opzichte van de 0-1 zege op Haïti. Clarke opteerde voor een vijfmansdefensie met wingbacks, waarbij rechtsbuiten Ben Doak en spits spits Lawrence Shankland uit het elftal verdwenen.

Saibari slaat razendsnel toe

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De laatste klanken van de volksliederen waren nauwelijks weggestorven, toen Marokko al een voorsprong te pakken had. Er waren nog geen twee minuten verstreken toen Saibari door Brahim Díaz de diepte in werd gestuurd. De PSV'er ontsnapte aan de Schotse buitenspelval en pegelde de bal kiezelhard in de verre kruising achter de Schotse doelman Angus Gunn: 0-1. Na de openingstreffer bleven de Atlasleeuwen heer en meester op het veld. Kansen op een tweede treffer waren echter niet besteed aan opnieuw Saibari, aanvoerder Achraf Hakimi, Neil El Aynaoui en Bilal El Khannouss. Schotland stelde er nauwelijks wat tegenover, maar kwam in de slotminuten van het eerste bedrijf toch in de buurt van een (op basis van het spelbeeld niet verdiende) gelijkmaker. John McGinn, tegen Haïti nog de matchwinner, slaagde er bij de tweede paal echter niet in om een harde voorzet van Andy Robertson tussen de palen te krijgen. Zo ging Marokko even later met een 0-1 voorsprong aan de thee.

Het Schotse oplevinkje duurde bij de hervatting van het duel nog even voort. McGinn claimde kort na rust een strafschop, maar de Oezbeekse scheidsrechter Ilgiz Tantashev oordeelde dat het contact met El Aynaoui daar veel te licht voor was. Even later kreeg Saibari de mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, maar via een Schots been raakte hij deze keer de bovenkant van de lat. Ook El Khannous kwam in de eerste minuten van de tweede helft dichtbij een goal, maar zijn harde kopbal in de korte hoek na een hoekschop van Hakimi werd uit het doel geranseld door Gunn.

Schotland wist de marge dus te beperken tot slechts één doelpunt en bleef dus op zoek naar een gelijkmaker. Kansjes daarop kwamen er uiteindelijk ook wel, maar Ryan Christie schoot in kansrijke positie over en Scott McTominay liet twee kansen onbenut. Een tweede roep om een penalty, van diezelfde McTominay, vond bovendien geen gehoor bij de Oezbeekse arbiter.