Mbappé schrijft geschiedenis: topscorer aller tijden voor Frankrijk in 3-1 zege op Senegal

Frankrijk heeft in een boeiende interland tegen Senegal met 3-1 gewonnen, al kregen de Fransen het pas in de slotfase echt definitief onder controle. In New Jersey leek het duel lange tijd kantelbaar, zeker nadat Senegal in blessuretijd nog iets terugdeed en Frankrijk pas in de absolute extra tijd de beslissing forceerde.

De wedstrijd begon met een sterk Senegal, dat in de openingsfase direct gevaarlijk was. Nicolas Jackson raakte al vroeg de paal en ook Ismaïla Sarr kreeg een enorme kans vlak voor rust, maar mikte te hoog. Frankrijk had in de eerste helft moeite om tot grote mogelijkheden te komen en was vooral slordig in de eindfase.

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Na rust kwam het duel meer in Franse handen, al bleef Senegal gevaarlijk in de omschakeling. De grootste discussie ontstond in het eerste uur, toen Kylian Mbappé na een duel met Sadio Mané naar de grond ging. De scheidsrechter werd door de VAR naar het scherm geroepen, maar zag uiteindelijk geen strafschop en keurde het moment af.

Kort daarna viel alsnog de openingstreffer. Mbappé kreeg een perfecte steekpass van Michael Olise en schoof beheerst binnen: 1-0. De Franse druk nam daarna toe en Senegal kwam via een afgekeurde treffer van Jackson even terug in de wedstrijd, maar die goal werd wegens buitenspel geannuleerd.

In de slotfase besliste invaller Bradley Barcola het duel met een fraaie stift na goed voorbereidend werk van Adrien Rabiot. Toch bleef Senegal in leven: in blessuretijd maakte Mbaye er nog 2-1 van na slordig ingrijpen van Mike Maignan, waardoor het nog even spannend werd.

Die spanning verdween definitief toen Mbappé in de absolute extra tijd zijn tweede van de avond maakte. De aanvaller haalde van grote afstand uit en schoot prachtig in de bovenhoek. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 3-1 en bereikte hij bovendien een nieuwe mijlpaal in zijn interlandcarrière door Giroud van de troon te stoten als topscorer aller tijden bij het Franse elftal.