Oranje-fans ergeren zich binnen een minuut al kapot bij Nederland - Marokko: 'Ik ben net wakker...'

Het Nederlands elftal is maandagnacht niet hartelijk ontvangen door de aanwezige voetbalfans in Estadio BBVA in Guadalupe. Bij balbezit van Nederland tegen Marokko is constant gefluit te horen; voorafgaand aan her duel klonk ook gefluit bij het opnoemen van de opstelling en bij het volkslied was gefluit te horen vanaf de tribunes.

Bij de wedstrijd zijn veel lokale bewoners uit Mexico aanwezig, en daar leeft nog wat oud zeer over de uitschakeling tegen Oranje op het WK 2014. Mexico werd in 2014 uitgeschakeld door een late, controversiële strafschop. Sindsdien is ‘no era penal’ (‘het was geen penalty’) een gevleugelde uitspraak in het Latijns-Amerikaanse land. Daarom lijken veel aanwezige Mexicanen te gaan juichen voor Marokko.

Artikel gaat verder onder video

"In het stadion zien we veel minder oranje dan in Dallas, Houston en Kansas City het geval was", zei commentator Jeroen Grueter van de NOS. "Wat betreft het Oranje-gevoel is het nog vele malen minder. Dat was te merken bij het voorlezen van de opstelling van het Nederlands elftal, toen er enorm veel gefluit was. Dat vindt zijn oorsprong in de wedstrijd exact twaalf jaar geleden in Fortaleza. De reacties over 'No Era Penal' zijn geen gimmick, maar oprechte verontwaardiging. Men voelt het als een misstand."

Ook tijdens het volkslied klonk 'het nodige gefluit'. Hetzelfde gebeurde in de openingsfase bij balbezit van Nederland. Oranje-fans storen zich: er zijn veel tweets te lezen van Nederlandse fans die het gedrag respectloos of irritant vinden. "Een klotegeluid als je net wakker bent", klinkt het bijvoorbeeld.

Wat zeiden Van Dijk en Koeman over de sfeer?

Op de persconferentie van zondagnacht werd Oranje al gevraagd naar de sfeer in het stadion. Een journalist stelde toen al dat Marokko 'een thuiswedstrijd' zal spelen. “Dat ben ik niet met je eens", antwoordde aanvoerder Virgil van Dijk. "Ik denk dat je heel veel oranje zult zien. Dat gevoel heb ik tenminste. Het welkom dat we in het hotel kregen, was al fantastisch."

"De verhalen die wij horen zijn anders dan wat jij hebt gehoord. Er is natuurlijk wat historie, maar ik verwacht veel oranje shirts te zien. Er is ook weer een grote fanwalk van Oranjesupporters. Misschien heb ik het mis, maar we zullen zien.”

Bondscoach Ronald Koeman deelde de mening van Van Dijk. "Vandaag zagen we al veel oranje en bij de wedstrijd zal dat waarschijnlijk nog meer zijn. Ik denk dat we morgen veel mensen in het stadion zullen zien met oranje shirts. We weten dat we veel fans hebben die ons overal volgen en dat geeft ons veel steun."

Volg Nederland - Marokko van minuut tot minuut in ons liveverslag!