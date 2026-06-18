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Mexx Meerdink verrast met enorme tattoo van zichzelf

18 juni 2026, 10:24
Mexx Meerdink
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Mexx Meerdink heeft een opvallende nieuwe tattoo laten zetten. De spits van AZ deelt op Instagram beelden van het werk, dat groot op zijn rug prijkt. De tattoo is een doelpuntviering van Meerdink zelf.

Meerdink moest het afgelopen seizoen vooral stellen met een reserverol achter Troy Parrott bij AZ. De aanvaller kreeg aan het begin van het seizoen wel veel speeltijd, wat hem in oktober zelfs een oproep voor Oranje opleverde. Voordat hij kon debuteren liep de aanvaller echter een liesblessure op, die hem maanden aan de kant hield. Sinds zijn terugkeer in februari was zijn inbreng echter beperkt.

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Voor Meerdink betekende dit dat hij niet op een nieuwe oproep voor Oranje hoefde te rekenen, waardoor hij deze zomer niet mee mocht naar het WK. In plaats daarvan heeft de 22-jarige spits besloten om tijdens de zomerstop een grote tattoo te laten zetten bij tattzbykees in Amsterdam.

De aanvaller liet in september ook al een werk plaatsen op zijn rug; destijds werd het woord ‘mentality’ groot over zijn schouderbladen geplaatst. Inmiddels is daar ook een grote afbeelding van de spits zelf aan toegevoegd. Op de tattoo is te zien hoe Meerdink een doelpunt viert door zijn AZ-shirt met naam en rugnummer omhoog te houden.

Tattoo van Mexx Meerdink
© Instagram @mexxmeerdink9

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Mexx Meerdink

Mexx Meerdink
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 22 jaar (24 jul. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong AZ
1
0
2025/2026
AZ
19
5
2024/2025
Jong AZ
2
0
2024/2025
AZ
29
13

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