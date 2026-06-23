Noorwegen heeft zich middels een 3-2 zege op Senegal geplaatst voor de knock-outfase van het WK. Oud-Feyenoorder zette de Scandinaviërs vlak voor rust op voorsprong in New York, waarna sterspeler met zijn derde én vierde treffer van het toernooi de rest deed.

Na de 1-4 zege in de openingswedstrijd tegen Irak wisten de Noren dat een overwinning op Senegal automatisch een plek in de volgende ronde zou betekenen. De Leeuwen van Teranga openden hun toernooi met een nederlaag tegen titelfavoriet Frankrijk (1-3) en hoopten zich daarvoor te revancheren om mee te blijven doen om de bovenste twee plaatsen in de poule.

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De Senegalese doelman Édouard Mendy voorkwam al na een paar minuten spelen dat Noorwegen de leiding nam, door een kopbal van Kristoffer Ajer uit een hoekschop met de voet te keren. De Noren incasseerden na een klein kwartier vervolgens een kleine domper, toen rechtsback Julian Ryerson geblesseerd uitviel. Voormalig Feyenoorder Pedersen, tegenwoordig uitkomend voor Torino, was zijn vervanger. Senegal slaagde er in die fase in om de passlijnen naar Haaland goed dicht te houden, waardoor Noorse kansen schaars waren. Aanvoerder Martin Ødegaard kreeg op aangeven van de spits wel een goede mogelijkheid, maar Mendy had een prima reflex in huis. Vlak voor rust braken de Noren alsnog de ban. Het was Pederssen die 'm maakte, zijn eerste goal als international. De back onderschepte een slechte pass van Kalidou Koulibaly en verschalkte Mendy met een schot in de korte hoek: 1-0. Haaland kwam in de blessuretijd van de eerste helft vervolgens dicht bij een tweede Noorse treffer, maar raakte de paal.

De openingsfase van de tweede helft leverde drie goals in een tijdsbestek van amper tien minuten om. Kort had Haaland alsnog zijn eerste goal van de wedstrijd te pakken. Na een snelle Noorse uitbraak legde Ødegaard de bal breed op de spits, die met zijn linker de verre hoek vond en zo de 2-0 op het bord zette. Vijf minuten later deed Senegal echter alweer wat terug, toen Ismaïla Sarr na een vloeiende aanval door het midden al vallend de 2-1 achter de Noorse doelman Ørlan Nyland werkte. De marge van twee werd echter razendsnel weer hersteld door de Noren, en weer was Haaland het goudhaantje. Op aangeven van Sander Berge volleerde het doelpuntenfenomeen van Manchester City met binnenkantje rechts via de onderkant van de lat de 3-1 in het net. Mendy kwam bij zijn poging om de inzet te keren ongelukkig neer, waardoor de Senegalese doelman zich tot overmaat van ramp moest laten wisselen. Mory Diaw van Le Havre was zijn vervanger.

Een kwartier voor tijd mocht Senegal even hopen op een penalty. Na een ongelukkig moment tussen voormalig AZ-speler David Møller Wolfe en Idrissa Gueye in het Noorse strafschopgebied, waarbij de Senegalees aan zijn nek geraakt werd, werd de VAR aan het werk gezet. Het verdict luidde uiteindelijk 'geen penalty'. De Noren hadden in de laatste minuten van de officiële speeltijd een vierde treffer kunnen maken, maar een schot van Haaland werd geblokt en een inzet van invaller Oscar Bobb ging via het hoofd van een verdediger maar nét over.

In de lange blessuretijd - er kwamen minimaal 9 minuten bij - werd het alsnog weer spannend, toen Sarr met zijn tweede van de avond de marge weer terug naar één bracht . Er waren op dat moment nog minstens 6 minuten te spelen, waardoor Senegal plots weer geloofde in een resultaat. Sarr kwam nog het dichtst bij een gelijkmaker, maar uit een hoekschop kopte hij over. Zo bleef zijn hattrick uit en sleepten de Noren de overwinning binnen.

Door de zege komt Noorwegen op zes punten uit twee duels en is plaatsing voor de volgende ronde dus een feit. In de laatste poulewedstrijd gaan de Scandinaviërs met Frankrijk strijden om de groepswinst. Senegal blijft op zijn beurt net als Irak puntloos, in hun onderlinge duel gaan zij strijden om plek drie die mogelijk ook genoeg is voor een vervolg in het toernooi.