Het voetbalseizoen zit erop en de vakantiemodus staat aan. Dat dacht ook dos Santos Lourenço da Silva. De 26-jarige middenvelder van Atalanta genoot in zijn geboorteland van een welverdiende vakantie en stond zaterdagavond nog te feesten op de bruiloft van een vriend. Maar een paar uur later stond zijn wereld volledig op zijn kop. Door een late blessure bij Wesley França werd Éderson door bondscoach Carlo Ancelotti plotseling opgeroepen voor de Braziliaanse WK-selectie.

Volgens het Braziliaanse medium GE Globo kwam de uitnodiging voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten als een complete verrassing. Éderson wist weliswaar dat hij op de voorselectie stond, maar had nergens meer op gerekend. De realiteit was dan ook behoorlijk onhandig: de voetballer was op vakantie gegaan zonder zijn paspoort. Dat lag nog ruim duizend kilometer verderop in Rio de Janeiro.

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Toen de Braziliaanse voetbalbond zondagochtend vroeg belde met het grote nieuws, sloeg de vreugde direct om in lichte paniek. Terwijl de felicitaties via honderden appjes binnenstroomden, moesten de middenvelder en zijn familie direct een plan bedenken om hem diezelfde avond nog op het vliegtuig naar Amerika te krijgen.

Vrienden en familie schieten te hulp

Vrienden van de voetballer werden meteen ingeschakeld om zijn paspoort op te halen in Rio de Janeiro en hiermee naar de luchthaven van São Paulo te rijden. Ondertussen rende de vrouw van Éderson naar de winkels om koffers en geschikte kleding voor haar man te kopen, aangezien hij alleen korte broeken en shirts voor zijn vakantie bij zich had.

Terwijl iedereen om hem heen in de hoogste versnelling stond, vloog Éderson zelf aan het begin van de middag naar São Paulo. Daar stonden zijn paspoort en zijn nieuwe koffers gelukkig op hem te wachten, waardoor hij zondagavond laat alsnog aan boord kon stappen van de vlucht richting New Jersey.

Direct door naar het trainingsveld van Ancelotti

Éderson landde maandagochtend in de Verenigde Staten. Veel tijd om bij te komen van alle hectiek is er niet. Maandagmiddag stond hij onder leiding van Ancelotti al direct op het trainingsveld met de Braziliaanse ploeg. Brazilië is ingedeeld in groep C met Marokko, Schotland en Haïti. De eerste wedstrijd speelt Brazilië tegen Marokko op zondag 14 juni om 00:00 uur.