Samsung komt met opvallende WK-actie: voordeel loopt op tot 20%

Het WK 2026 komt steeds dichterbij en dat betekent dat veel voetbalfans langzaam vooruit kijken naar hun ideale wedstrijdavond. Een koud drankje, vrienden op de bank en natuurlijk een televisie waarop iedere pass, tackle en redding goed tot zijn recht komt.

Samsung speelt daar deze maand op in met een tijdelijke actie waarbij het voordeel kan oplopen tot 20% op televisies, soundbars, monitoren en huishoudelijke apparaten. Maar tussen alle producten springt er één direct in het oog: de nieuwe 65 inch OLED 4K Samsung Vision AI Smart TV S95F.

Waarom juist deze tv opvalt

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Waar veel televisies tegenwoordig vooral groter worden, probeert Samsung de S95F vooral slimmer te maken. Het 65 inch OLED-scherm combineert diepe zwartwaarden met een hoge helderheid, waardoor wedstrijden zowel overdag als 's avonds indrukwekkend ogen.

Voor voetbalfans is dat belangrijker dan het misschien klinkt. Een WK-wedstrijd bestaat uit snelle camerabewegingen, grote kleurverschillen tussen gras, tribunes en shirts en momenten die je niet wilt missen. Juist dan merk je het verschil tussen een gemiddelde televisie en een model uit het hogere segment.

Alsof je dichter op het veld zit

Het WK wordt deze zomer gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat betekent volle stadions, spectaculaire sfeerbeelden en wedstrijden die gemaakt zijn om groot te bekijken.

Met een scherm van 65 inch voelt het al snel alsof je dichter op het veld zit. Zeker bij belangrijke momenten, zoals een vrije trap op de rand van het strafschopgebied of een beslissende VAR-check, maakt een groter scherm simpelweg meer indruk.

Maak de ervaring compleet met een soundbar

Samsung betrekt ook soundbars in de actie. Dat is interessant voor supporters die hun woonkamer echt willen omtoveren tot een mini-stadion.

Waar veel mensen direct naar beeldkwaliteit kijken, wordt het verschil vaak juist gemaakt door het geluid. Het commentaar, het gejuich van duizenden supporters en de spanning vlak voor een strafschop komen via een goede soundbar veel beter tot hun recht.

Bovendien helpt een combinatie van televisie en soundbar om sneller in aanmerking te komen voor de hogere kortingsniveaus van de actie.

Meer dan alleen televisies

Naast tv's en soundbars geldt de actie van Samsung ook voor verschillende huishoudelijke apparaten, monitoren en andere producten. Zo zijn onder meer de Bespoke AI Amerikaanse koelkast en de Jet 75E Pet steelstofzuiger onderdeel van de actie.

Voor veel consumenten kan het daardoor interessant zijn om meerdere geplande aankopen te combineren binnen één bestelling.

Let goed op bij het afrekenen

Opvallend aan de actie is dat het voordeel niet direct zichtbaar is op de productpagina's. De korting wordt automatisch toegepast in het winkelmandje.

De staffel ziet er als volgt uit:

10 procent voordeel vanaf €500

15 procent voordeel vanaf €1000

20 procent voordeel vanaf €2000

Daardoor kan het uiteindelijke voordeel aanzienlijk hoger uitvallen dan op het eerste gezicht zichtbaar is.

De actie loopt van 8 juni tot en met 30 juni 2026, zolang de voorraad strekt.

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