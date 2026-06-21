Spanje herpakt zich van blamage en rekent eenvoudig af met Saudi-Arabië

Spanje heeft zondagavond met groot gemak de eerste zege van het WK geboekt. In Atlanta was de Europees kampioen met ruime cijfers te sterk voor Saudi-Arabië: 4-0. Daarmee herpakt Spanje zich van het gelijkspel met Kaapverdië in de eerste wedstrijd en grijpt het de koppositie in Groep H.

Na het 0-0 gelijkspel met Kaapverdië in de eerste wedstrijd van het WK besloot Luis de la Fuente dat het tegen Saudi-Arabië tijd was voor een basisplaats voor Lamine Yamal bij Spanje, nadat hij de afgelopen maanden met blessureleed kampte. De achttienjarige aanvaller betaalde het vertrouwen vrijwel direct uit. Na tien minuten werd Mikel Oyarzabal de diepte in gestuurd, behield hij goed het overzicht en gaf hij de bal strak over de grond naar de tweede paal. Daar vond hij de instormende Yamal, die de eerste treffer van Spanje op het toernooi kon binnentikken: 1-0.

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De Europees kampioen bleef vervolgens stormen, waarna Oyarzabal in de 21ste minuut de voorsprong verdubbelde. Na een mislukt schot van Dani Olmo uit een hoekschop kreeg Saudi-Arabië de bal niet weg en wist Aymeric Laporte de bal met het hoofd voor de voeten van de spits te leggen. Nadat hij goed voor zijn man was gekropen schoot hij via de armen van doelman Mohammed Al Owais de tweede Spaanse goal binnen. Drie minuten later was het weer raak, toen Olmo de bal met zijn hoofd verlengde tot Oyarzabal, die van dichtbij zijn tweede van de avond kon maken.

In het restant van de eerste helft kwam Saudi-Arabië niet verder dan wat speldenprikjes, terwijl het Oyarzabal was die de grootste kans kreeg op nog een treffer. Al Owais sprintte zijn doel uit om een hoekschop te voorkomen, maar schoof de bal zo in de voeten van de Spaanse spits. Die twijfelde geen moment en probeerde met buitenkant links uit een moeilijke hoek over de uitgekomen doelman heen te schieten, maar raakte de bovenkant van de lat.

Na de pauze was het bijna direct weer raak voor Spanje. Een verlengde hoekschop kwam voor de voeten van Marc Cucurella terecht, die van dichtbij het doel onder vuur nam. De verdediger, die onlangs de overstap maakte naar Real Madrid, zag zijn inzet gekeerd worden door Al Owais, maar de doelman pareerde de bal tegen Hassan Al Tambakti aan, waardoor hij een eigen doelpunt op zijn naam kreeg: 4-0.

In het restant van de wedstrijd leek Spanje alles wel prima te vinden, terwijl Saudi-Arabië niet bij machte was om kansen te creëren. In de blessuretijd leek Ferran Torres ook nog een vijfde te maken voor Spanje. Na een check van de VAR bleek de aanvaller van FC Barcelona buitenspel te hebben gestaan, dus ging er een streep door de treffer en bleef het bij 4-0. Spanje boekt daarmee zijn eerste overwinning van het WK en klimt naar de eerste plek in Groep H. Vannacht treffen Uruguay en Kaapverdië elkaar in dezelfde poule en kan een van die landen bij winst op gelijke hoogte komen met La Roja.