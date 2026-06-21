Van Hooijdonk ziet ondergewaarderde kracht bij Oranje: ‘Vooraf vindt niemand hem de beste'

blijft zich nadrukkelijk onderscheiden in het shirt van het Nederlands elftal. De aanvaller van Liverpool was zaterdag opnieuw van grote waarde voor Oranje tijdens de overtuigende 5-1 overwinning op Zweden. In de nabeschouwing van de NOS spraken analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart vol bewondering over de buitenspeler, die in hun ogen nog te vaak wordt onderschat.

Gakpo nam in Houston twee treffers voor zijn rekening, waarmee hij zijn totale productie op wereldkampioenschappen naar vijf doelpunten tilde. Van Hooijdonk wees er op dat de international vrijwel altijd levert op de momenten dat het nodig is. "Bij het Nederlands elftal voelt hij zich als een vis in het water", aldus Van Hooijdonk. "Het is geen toeval dat hij altijd in staat is daar te pieken waar het hoort. En dat terwijl hij geen makkelijk seizoen heeft gehad bij Liverpool", voegde hij daaraan toe.

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Ook Van der Vaart was diep onder de indruk van de cijfers die de voorhoedespeler kan overleggen. Met inmiddels acht doelpunten op grote eindtoernooien groeit hij steeds meer uit tot een absolute toernooispeler. "Vijf van zijn goals op het WK is wel gigantisch", stelde de oud-international. "Bij het Nederlands elftal voelt hij echt dat hij de beste is en dat is hij ook", vervolgde hij zijn lofzang.

Volgens Van Hooijdonk is het opvallend dat de doelpuntenmaker voorafgaand aan toernooien zelden als de absolute sterspeler van de nationale ploeg wordt gezien. Toch weet hij op eindrondes telkens weer nadrukkelijk zijn stempel te drukken. "En toch is er vooraf bijna niemand die zegt dat Gakpo onze beste speler is, maar hij komt altijd weer bovendrijven", concludeerde hij.

Van der Vaart vindt dan ook dat de ploeg nog meer gebruik moet maken van de kwaliteiten van de Liverpool-aanvaller. "Hij is de meest beslissende speler en je moet hem ook voeden", oordeelde hij. "Elke bal moet naar hem eigenlijk", luidde zijn duidelijke advies. Met de naderende laatste groepswedstrijd tegen Tunesië in het vooruitzicht, geldt Gakpo meer dan ooit als een van de sleutelfiguren op weg naar de knock-outfase.